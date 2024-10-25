Телескоп Вебба сфотографував молоде зоряне скупчення, в якому активно утворюються нові зірки

Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" зазнімкував молоде зоряне скупчення під назвою NGC 602.

Воно розташоване поблизу околиць карликової галактики Малої Магелланової Хмари, що за 200 тисяч світлових років від Землі, повідомляє Європейське космічне агентство.

На знімку зоряне скупчення видніється всередині великої туманності, що складається з різнокольорового газу та пилу. Вони утворюють темні гряди, що оточують скупчення. З внутрішнього боку воно освітлене, водночас шари дифузних напівпрозорих хмар покривають їх ззовні.

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Навколо та всередині газу можна побачити чимало далеких галактик – деякі з них доволі великі. Також видніються кілька масивних і яскравих зірок, розташованих ближче до Землі.

Середовище зоряного скупчення майже відповідає тому, яке існувало в ранньому Всесвіті – там дуже низький вміст елементів, важчих за водень і гелій.

У скупченні активно утворюються нові зірки – про це свідчить існування темних хмар щільного пилу та іонізованого газу.

Завдяки дослідженню NGC 602 астрономи зможуть вивчити сценарії утворення зірок за умов, що кардинально відрізняються від тих, які діють на околицях нашої Сонячної системи.

Раніше космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував "зоряний вулкан" на відстані 700 світлових років від Землі.