На карася чи на окуня? Досвідчені рибалки радять, як зловити свою першу рибу

Вічна класика української медитації: проводити літні світанки під спів пташок біля озера з вудкою. Так набралися сил від природи та позбавлялися стресу ще наші прадіди – і як приємний бонус приносили додому вечерю.

Риболовля як хобі не втрачає своїх позицій уже, мабуть, століттями, тож багатьох нинішніх рибалок заохотили до цієї справи ледь не з пелюшок.

Навіть якщо ви ніколи в житті не тримали вудку – ніколи не пізно спробувати. Для цього не треба витрачати багато грошей, шукати компанію чи того, хто навчить.

"Українська правда.Життя" розпитала досвідчених рибалок – майстра спорту, багаторазового переможця міжнародних чемпіонатів з ловлі риби зі спінінгом Назара Боженка та ексспортсменку-рибалку, а нині блогерку Ольгу Кубанську – як почати займатися риболовлею з нуля.

Також психотерапевт та психіатр Євген Скрипник розповів нам, як це заняття рятує нашу психіку від перевантаження.

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Норми вилову риби в Україні: що варто знати?

10 червня завершилася нерестова заборона на вилов риби – почався літній сезон рибальства.

У Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм нагадують: війна вносить свої корективи і у цю сферу також. Тож якщо ви обрали водойму для ловлі риби – заздалегідь перевірте повідомлення місцевої військової адміністрації щодо можливих заборон на період воєнного стану.

Окрім заборон через війну, не можна ловити рибу ще у:

водоймах природно-заповідного фонду України;

рибних господарствах;

спеціальних водоймах (тобто штучною, створеною для зрошування, пожежогасіння, тощо);

акваторії, де вилов заборонений правилами рибальства (через нерест, линьку чи виношування ікри у раків, тощо).

З’ясувати, чи має водойма такий статус можна у пошуковику, ввівши її назву, адресу або ж одразу пошукати список локальних водойм, дозволених для риболовлі.

Загалом, за Правилами любительського рибальства дозволяється лов вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади із загальною кількістю гачків не більше 7 на особу.

Добова норма вилову риби на одного рибалку становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.

За правилами, під час риболовлі рибалки повинні мати при собі чим зважити та поміряти улов, аби мимоволі не стати браконьєром.

Також пам’ятати про мінімально дозволені для вилову розміри риб. Зокрема, для внутрішніх водойм України вони такі:

Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Для решти риб, якщо вони не занесені до Червоної книги, немає мінімального дозволеного розміру до вилову.

Якщо спіймалася менша риба, аніж дозволено ловити, слід акуратно зняти з гачка та одразу відпустити у воду.

Місце для риболовлі: як обрати?

Окрім природних водойм в Україні практично в кожному місті та навіть селищі є приватні штучні водойми, де власники самостійно запускають рибу, контролюють її кількість, встановлюють правила та вартість вилову.

Думки рибалок щодо того, де краще рибалити початківцям, різняться. Назар Боженко спеціалізується на ловлі хижаків. Він радить починати з природних водойм – річок, їхніх заплав, озер, де можна зустріти більше різноманіття риби. Відповідно, більше шансів відчути клювання та отримати перший улов. Однак, якщо знайшли приватну водойму з хорошим асортиментом риби – це гарна нагода потренувати техніку проводки (ведення приманки) та перевірити, чи все ви робите правильно.

"Якщо сумніваєтеся – можна просто обирати великі водойми, деводиться більша кількість видів риб. У місцях злиття річок буде весь набір хижаків і це хороша можливість набратися досвіду у ловлі риби", – радить рибалка.

Шукати місце для риболовлі можна й просто на Google Maps – але спершу бажано пошукати про нього інформацію у профільних місцевих спільнотах у соцмережах. У групах рибалок можна знайти все: яка риба ловиться, де її немає, чи є зручний підхід до водойми.

Ольга Кубанська зазвичай полює на мирну рибу – коропа та карася. Вона більше любить ловити на приватних водоймах – вони зазвичай доглянутіші і охайніші, тож можна одразу братися до риболовлі, а не починати толоку.

Блогерка зауважує: на природних водоймах часто є шанс зловити дуже дрібну, але голодну рибку – плотвичку. У приватних ставках якщо дрібноття і є, то його часто виїдає хижак. Відповідно, шансів на такий улов менше.

"Краще попитати у друзів, знайомих, де вони рибалили, де клює. Якщо обираєте приватну водойму – зателефонуйте до власника і запитайте, яка риба водиться. Як правило, кажуть – карась, короп, білий амур. Є ставки, де є лише карась або тільки невеликі коропи. Краще заздалегідь подумати, що ловитимеш, і шукати водойму під свій запит", – підсумовує Ольга.

На карася чи на окуня? Як обрати вид рибалки

Здається, що тут складного: взяв вудку, черв’яків, закинув і ловиш, що клюне – але ж все не так просто.

Два найпоширеніших види рибалки, доступні для новачків – це на спінінг та на поплавок. І вони дуже різні.

На поплавок (махову вудку) ловлять мирну рибу, як от карася чи коропа. Це класична, статична рибалка: прийти до води на світанку, сісти, закинути і дивитися, як мирно колихається поплавок на водному плесі, слухати спів пташок, зустрічати сонце, варити рибну юшку на природі. Все це неспішно, спокійно – словом, максимально романтизований національний майндфулнес.

На спінінг ловлять хижу рибу. Тут не потрібен поплавок, але не обійтися без котушки. Це рибалка, на якій не вдасться посидіти на одному місці: спінінгісти постійно ходять, змінюють місця та наживки, оцінюють, де може стояти риба, змінюють техніки ведення наживки. Тут більше про азарт, взаємодію з рибою, прогулянки, рух.

Ще можна ловити з човна, на фідер (спеціальну годівницю, яка чіпляється до вудки), купити ехолот, яким визначати рельєф водойми та яка риба є у ній. Варіацій, чим можна "погратися" на воді багато – але це для тих, кого риболовля затягне.

Як ловити мирну рибу?

Мирна риба, яку найчастіше зустрінеш у водоймах України – карась, короп, білий амур та дрібнота (плотвичка чи плітка та краснопірка). Її ловлять "народним" методом: звичайною маховою вудкою на поплавець.

Для такої риболовлі потрібні:

махова вудка

поплавцеве оснащення

корм для риби

наживка

відро

додатково:

ножиці

екстрактор (прилад, аби витягувати гачок з риби, не пошкодивши нутрощів)

невеликий рушник

стілець

підсак (якщо плануєте ловити рибу понад 500 г)

Розповімо детальніше, як обирати снасті для ловлі маховою вудкою на поплавок.

Вудка. Для дорослої людини підійде довжиною 5 метрів. Для дитини 10 років і старше краще взяти 4 м. До вудки треба підібрати оснащення. На перший раз краще брати готове (у магазині можна так і запитати – готове поплавкове оснащення). Це буде і дешевше, і зекономить час, і не відіб’є бажання рибалити у новачка марудною роботою.

"Для початку, я завжди раджу, щоб людина починала із дешевих снастей. Тому що коли люди купують одразу дорогі снасті, по-перше, вони не знають, як ними користуватися. По-друге, у них немає моменту порівняння, вони не відчувають, а як могло бути інакше. Дорогі снасті – це завжди делікатні снасті. Як правило, люди їх ламають при першому виході на риболовлю", – застерігає рибалка Ольга Кубанська.

Корм і наживка. Ольга радить приділити особливу увагу корму та його приготуванню, адже саме за їжею риба й приходить до берега, це перше, з чим вона стикається на ловлі. Корми бувають дуже різні залежно від сезону та видів риби, тому краще запитати про асортимент та поради у магазині, де й купуватимете снасті. Тут блогерка розповідає про один універсальних методів приготування кормів для коропа та карася.

Наживка для ловлі мирної риби – це опариш або пінка (різновид опариша меншого розміру). Ловлять і на черв’яка, але це більше весняна наживка. Ще одна популярна наживка – мотиль (личинка комара), але вона також не надто підходить на літо, краще на весну чи осінь.

Ножиці, рушник та відро для замішування прикормки можна взяти і з дому, а ось екстрактор (інструмент, аби дістати гачок з риби і не пошкодити її) купити таки варто. Він коштує недорого, але дозволить вижити рибі, яку ви зловили і хочете відпустити.

"Це така штука, яка дістає гачок, якщо риба його глибоко заковтнула. Наче риболовна аптечка, що має бути в кожного, хто про бережне ставлення до риби.

Ви спокійно ним дістанете гачок, не зачепивши нутрощі, риба не буде кровити і зможе назад повернутися у воду", – каже рибалка.

Як ловити на поплавок: поетапність дій

Спершу обираємо місце зі зручним підходом до води і одразу, ще не розібравши вудки, починаємо замішувати корм (йому потрібен час відстоятися).

Інструкція приготування є на упаковці з кормом, можна подивитися попередньо відео блогерів, як правильно це робити. Ось поради від Ольги:

Зволоження прикормки робити лише водою зі ставка. Звичайна домашня не підходить і може зіпсувати риболовлю.

Прикормка має відстоятися принаймні 15 хвилин в теплий сезон та 20 – у прохолодний.

Друге зволоження прикормки має бути дуже делікатне (основну вологу вона набрала при першому і підсихає зазвичай лише зверху.

Загалом зазвичай на кілограм прикормки іде 400-500 мл води. Це максимум, більше не треба.

Експертка каже, до прикормки можна домішувати різноманітні додатки – мелясу, екстракти, подрібнених черв’яків. Якщо хочеться заморочитися – ось відео-опис, як і навіщо додавати мелясу.

Після того, як прикормка готова, закидаємо вудочку та спостерігаємо, де стоїть поплавок – туди (лише на 50-70 см ближче до берега) і треба закинути прикормку. Дістаємо вудку, з вологої маси для прикорму ліпимо 4-5 кульок, розміром з мандарин, закидаємо і можна одразу закидати вудку знову, тільки вже з наживкою.

У процесі ловлі рибу також треба підкормлювати. Ось як це робить Ольга:

"Як правило, перші 40 хвилин після прикормки, якщо риба не клює, то більше не кормимо. Якщо ж почали ловити, хвилин 15-10 і маєте першу покльовку – можна прикормити ще. Ліпимо однією рукою кавалочок і закидаємо. Якщо бачите темп (клює раз за разом що 10-20 хвилин), то раджу підкормлювати після кожної рибинки.

Рибалка має пам'ятати: якщо на його точку прийшла риба, це не означає, що раз покормив і можна забути. Риба швидко все з’їдає, і їй потім не цікаво. Якщо він хоче тримати рибу на точці, потрібно постійно годувати, аби вона копошилася на місці, рилася і потім приходили ще інші риби", – радить блогерка.

Як піймати хижака: ловля риби на спінінг

Найпоширеніші хижаки в українських водоймах – це окунь та щука. Таку рибу ловлять спінігом. Це динамічна ловля, відмінна від "канонічного" сидіння з поплавком: вона підійде для тих, кому сидіти з поплавком нудно.

Стандартний базовий набір спінінгіста складають:

спінінг

котушка

жилка або шнур (краще шнур)

декілька приманок

гачки

додатково:

металеві або флюрокарбонові повідці (якщо плануєте спробувати ловити щуку)

підсак

екстрактор

ножиці або різачки для ниток

Далі розповімо про спорядження детальніше.

Перший спінінг Назар Боженко радить придбати лайтовий – тобто, потужності "Лайт" – тестом від 3 до 15 г. Тест вудки означає, яку приманку нею можна закидати.

"Це може бути від 3 до 12, від 4 до 16, від 4 до 18 залежно від виробника. Показник 3 до 15 грамів – середній, він дозволить зловити і невеликого окуня на невелику приманку, і закинути приманку середнього розміру, якщо у водоймі водиться щука. Тому одна така вудочка може перекрити різні потреби", – пояснює рибалка.

Оптимальна котушка для такої вудки – у розмірі 3000. На шнурі ж Назар Боженко радить не економити навіть новачкам – краще взяти японський у розмірі 0,8. Якщо відштовхуватися від розривного навантаження (скільки кілограмів має витримувати), то це близько 5-6 кг.

Наступне – приманки. Хижака ловлять на штучні – силіконові, металеві чи пластикові приманки. Експерт пояснює, всі вони підходять і для окуня, і для щуки – все залежить від розміру. Початківцю достатньо знати: приманки близько 4-5 сантиметрів – це для ловлі окуня. Для щуки зазвичай беруть від 7 до 10 сантиметрів.

Повідець. Аби спіймати щуку корисно скористатися флюрокарбоновим у діаметрі приблизно 0,5 мм. Для окуня можна без повідка або ж дуже тоненький, щоб не відлякати рибу – приблизно 0,2 мм.

Допомогти зібрати все докупи вам можуть у риболовному магазині, там же проінструктують, як замінити наживку або повідець. Знайти детальну інструкцію можна також в мережі YouTube. Ось тут, наприклад, Назар пояснює, як новачку впіймати щуку.

Як закидати спінінг

Техніки ловлі опановують в процесі риболовлі, тоді ж поступово приходить досвід, яка риба на яку проводку (техніку проведення приманки у воді) реагує.

"Для різної наживки підходить різна проводка: наприклад, для блешні рівномірна (закинув і поступово крутиш). Силіконова приманка підходить для джигової ловлі. Це постійна проводка з контактом дна: закинув, опустив приманку на дно, зробив підрив приманки від дна, дав паузу і вона знову плаває – ніби скачеш по дні", – додає рибалка.

Назар Боженко радить перед тим, як починати ловити, запитати у місцевих, яка риба водиться на озері – буде простіше обрати відповідні наживки. Хоча й каже, найпростіше для новачка почати з блешні.

"Їх просто потрібно закинути і рівномірною крутити, тягнути до себе. Риба уже на це може клюнути. Але нюанс в тому, що так клює тільки активна риба. Такою вона буває зазвичай у теплий період року, тобто саме влітку. Коли на вулиці стає холодніше, вже в такий спосіб не зловиш, потрібно додавати інші техніки та приманки", – радить спортсмен.

Починати шукати рибу можна поблизу очерету (там любить стояти щука) або різних аномалій на воді (трава, повалені дерева, вири). Окунь більше полюбляє тверді ділянки дна, каміння та корчі під водою. Можна пробувати ловити і біля місць, де ловлять мирну рибу – хижа часто ошивається десь навколо в очікуванні поживи.

Чому риболовля: переваги для ментального здоров’я

Тільки без жартів: риболовля корисна, навіть якщо ви повертаєтеся без улову. Тепер не забирати улов – свідома позиція багатьох свідомих людей, які дбають про природу.

Ольга Кубанська рибалить з 5-ти років. Каже, привчили до цього заняття старші діти, з якими разом гралися на вулиці. Риболовля залишилася з нею і у дорослому віці, стала улюбленим спортом – разом з колишнім чоловіком навіть виступали на змаганнях.

"Я не їжджу за уловом. Для мене вже давним-давно риба – це не їжа, а друг. На риболовлі ні про що не думаю – це дуже класно розвантажує голову, особливо під час війни. Намагаюся максимум свого часу проводити разом з сином біля води. Йому 9 років, рибалити не любить, а от збирати жаб і ящірок – навіть дуже", – ділиться рибалка.

Назар Боженко, як і Ольга, у риболовлі з дитинства – однак, його до риби заохотили батько з дідусем. Нині він активний і перспективний спортсмен з ловлі риби – у червні став Абсолютним чемпіоном України 2025 в дисципліні стрітфішинг – і заохочує до цієї справи інших.

"Людям, які не рибалять, важко зрозуміти, що в цьому цікавого. Але ті, хто вже підсіли на це, відмовитися не можуть. Тут поєднуються кілька факторів: азарт, відчуття від покльовки, пійманої риби, самої атмосфери перебування на природі. Такий своєрідний вид відпочинку і задоволення", – пояснює спортсмен.

Психіатр Євген Скрипник підтверджує: риболовля – це "робоча схема" для покращення свого ментального стану та зниження тривожності. Каже, щоразу зауважує її користь, коли бачить, як повертається з ловів батько дружини.

"Тесть навіть якщо не впіймає нічого, приїздить спокійний та задоволений. Людина концентрується на процесі: вода, хвилі, поплавок, спів птахів, процес «клювання» риби. Це так званий "риболовний майндфулнес" – концентрація на тут і тепер. Тим самим ми перемикаємо свої тривожні думки, виходимо з емоційної напруги", – зауважує лікар.

Експерт каже, працюватиме така техніка у разі, якщо риболовля вам подобається (але, аби знати це, треба спробувати!). Водночас перебування на природі завжди покращує настрій, допомагає позбутися напруги та "провітрити" думки – тож, якщо риболовля не "зайде", завжди можна зупинитися та просто випити чаю чи кави.

Людмила Панасюк, "УП.Життя"