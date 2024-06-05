Рік після підриву: вчені розповіли про стан Каховського водосховища

За рік площа Каховського водосховища скоротилася на 90%

6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За рік площа водосховища скоротилася на 91%, а об'єм води – на 96%. Проте завдяки паводку у травні 2024 року водойма почала часткове відновлення.

Спостереженнями, як за рік змінилась територія колишньої акваторії водосховища, поділилися фахівці НАН України.

Зазначається, що до жовтня 2023 року площа водосховища скоротилася до 193 квадратних кілометрів. Це лише 9% від його початкової площі, яка раніше становила 2155 квадратних кілометрів.

Станом на жовтень 2023 року об'єм води зменшився до 3,6% від початкового об'єму водосховища. У найсухіший період 2023 року майже вся вода була зосереджена у руслі Дніпра.

У травні 2024 року завдяки підвищенню рівня води у Дніпрі площа водойми збільшилася до 860 квадратних кілометрів. Водосховище відновилося майже на 40%.Об'єм води в травні також зріс до 2,15 кубічних кілометрів – це 11,8% від початкового об'єму.

Науковці дійшли висновку, що колишня територія водосховища тепер змінюватиметься в залежності від сезону. Влітку та восени під час зниження рівня води в Дніпрі і зменшення кількості опадів вона майже повністю осушуватиметься, а навесні та на початку літа знову затоплюватиметься водою.

"Більша частина території Каховського водосховища поросла вербою і тополею. Відповідно, ми вже маємо періодично затоплювану територію, покриту густою рослинністю. Тому її використання в господарстві України неможливе", – повідомили

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У ході дослідження для точного підрахунку площі та об'єму водойм науковці використовували космічні знімки та річкові карти. Вони пропонують відбудувати Каховську ГЕС і водосховище на основі висновків експертів та стратегії розвитку економіки України.

Нагадаємо, раніше еколог Іван Мойсієнко, який разом з іншими науковцями досліджує ділянки Національного природного парку "Кам'янська Січ", розповів, що негативні прогнози про пилові бурі, засолення ґрунтів та масове поширення інвазійних видів рослин після затоплення водосховища не справдилися.