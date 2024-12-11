Українці стали більше дивитися російське порно: звіт від Pornhub за 2024 рік
Українці стали більше переглядати російський порноконтент. Ба більше, порноакторка з РФ посіла другу сходинку у рейтингу найпопулярніших в нашій країні.
Про це йдеться у звіті за 2024 рік, опублікованому Pornhub.
Цього року Україна зайняла 15 місце у рейтингу країн з найбільшим трафіком на сайт. У 2023-му їй відводили 14-те.
До топ-5 запитів від українців увійшли:
- "хентай" – різновид манґи (японські комікси) та аніме, основним елементом яких є порнографічні сцени;
- "мілф";
- "російське порно";
- "аніме";
- "домашнє порно".
"Українське порно" опинилося на шостому місці – на дві сходинки вище, ніж минулого року. Водночас російське піднялося на 12 позицій.
Також на 416% зріс інтерес до запиту "на мотоциклі", на 293% – "справжній жіночий оргазм", а на 234% – "масажний салон".
Найпопулярнішою порнозіркою для нашої країни стала українка Josephine Jakson. Друге місце посіла росіянка Eva Elfie, а третє – американка Lana Rhoades.
Середній час перегляду порновідео складав 9 хвилин 25 секунд. Однак жінки витрачали на це на 17 секунд більше, ніж чоловіки.
Гендерний розподіл українських відвідувачів мав такий вигляд: 56% чоловіків і 44% жінок.
Найчастіше порно в нашій країні переглядали люди віком від 18 до 24 років – вони становили 28% від загальної кількості відвідувачів. Найменше глядачів було серед старших за 65 – близько 5%.
Найбільше падіння трафіку в Україні, як і минулого року, спостерігалося 13 січня – на Маланку.
Серед головних світовими порнотрендів 2024 року:
- скромні бажання (Demure Desires);
- таємне життя дружин з Pornhub (The Secret Lives of Pornhub Wives);
- закоханість у колег (Coworker Crushes);
- у гонитві за "золотом" (Going for Gold);
- анімоване збудження (Animated Arousal).
Найпопулярніші світові запити – "хентай", "мілф", "філіпінське", "лесбі" та "анальний секс".
До топ-5 країн за кількістю трафіку на сайті поправили США, Франція, Філіппіни, Мексика та Велика Британія.
Середній вік відвідувача Pornhub склав 38 років. Єдиною країною, в якій жінки переглядали порно частіше, ніж чоловіки, виявилися Філіппіни – 59% проти 41%.
Нагадаємо, у 2023 році в Україні спостерігався поступовий відхід від перегляду російського порноконтенту.