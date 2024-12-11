Українці стали більше дивитися російське порно: звіт від Pornhub за 2024 рік

Яке порно дивилися українці у 2024 році – звіт від Pornhub

Українці стали більше переглядати російський порноконтент. Ба більше, порноакторка з РФ посіла другу сходинку у рейтингу найпопулярніших в нашій країні.

Про це йдеться у звіті за 2024 рік, опублікованому Pornhub.

Цього року Україна зайняла 15 місце у рейтингу країн з найбільшим трафіком на сайт. У 2023-му їй відводили 14-те.

До топ-5 запитів від українців увійшли:

"хентай" – різновид манґи (японські комікси) та аніме, основним елементом яких є порнографічні сцени;

"мілф";

"російське порно";

"аніме";

"домашнє порно".

"Українське порно" опинилося на шостому місці – на дві сходинки вище, ніж минулого року. Водночас російське піднялося на 12 позицій.

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Також на 416% зріс інтерес до запиту "на мотоциклі", на 293% – "справжній жіночий оргазм", а на 234% – "масажний салон".

Найпопулярнішою порнозіркою для нашої країни стала українка Josephine Jakson. Друге місце посіла росіянка Eva Elfie, а третє – американка Lana Rhoades.

Середній час перегляду порновідео складав 9 хвилин 25 секунд. Однак жінки витрачали на це на 17 секунд більше, ніж чоловіки.

Гендерний розподіл українських відвідувачів мав такий вигляд: 56% чоловіків і 44% жінок.

Яке порно дивилися українці у 2024 році? Pornhub

Найчастіше порно в нашій країні переглядали люди віком від 18 до 24 років – вони становили 28% від загальної кількості відвідувачів. Найменше глядачів було серед старших за 65 – близько 5%.

Найбільше падіння трафіку в Україні, як і минулого року, спостерігалося 13 січня – на Маланку.

Серед головних світовими порнотрендів 2024 року:

скромні бажання (Demure Desires);

таємне життя дружин з Pornhub (The Secret Lives of Pornhub Wives);

закоханість у колег (Coworker Crushes);

у гонитві за "золотом" (Going for Gold);

анімоване збудження (Animated Arousal).

Найпопулярніші світові запити – "хентай", "мілф", "філіпінське", "лесбі" та "анальний секс".

До топ-5 країн за кількістю трафіку на сайті поправили США, Франція, Філіппіни, Мексика та Велика Британія.

Середній вік відвідувача Pornhub склав 38 років. Єдиною країною, в якій жінки переглядали порно частіше, ніж чоловіки, виявилися Філіппіни – 59% проти 41%.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні спостерігався поступовий відхід від перегляду російського порноконтенту.