Підсумки року від Pornhub: яке порно дивилися українці у 2022-му

У 2022-му році українці стали надавати перевагу вітчизняному порно, а популярність "російського домашнього порно" значно знизилася.

Про це повідомляють на Рornhub, підводячи підсумки року.

У топ-5 пошукових запитів уперше увійшло "українське порно", позиції якого за рік зросли на 84 позиції.

"Російське домашнє порно" навпаки втратило 6 позицій, і опинилося поза топ-5, хоча у 2021 було найпопулярнішим запитом в Україні.

Що українці шукали на Pornhub

Найбільше українці шукали на Рornhub такі категорії відео: "лесбіянки", "мілф", "аніме" та "жорстко".

Найпопулярнішими термінами, які українці використовували на Рornhub були: "застрягла", "чорна жінка", "правда чи виклик", "дуже пристрасний секс".

Також Україна була єдиною країною з ТОП-20, у якій категорія "реаліті" була найпопулярнішою, за нею йшли "секс утрьох" і "мілф".

Українці також на 343% частіше переглядають реаліті-відео, і все ще на 327% частіше переглядають відео категорії "російське".

Взагалі на Рornhub цьогоріч у топ-5 потрапили наступні категорії: "реаліті", "трансгендери", "груповий секс", "на вулиці" та "позиції".

Нагадаємо, компанія Pornhub звільнила свого єдиного співробітника у Росії Дмітрія Колодіна через повномасштабну війну РФ проти України.