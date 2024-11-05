Сум за загиблими та втома від війни. Які настрої панують серед українців у соцмережах

Які настрої переважають в українців

Минулого тижня у третині дописів громадян у соцмережах панували гнівні настрої. Серед причин, зокрема, наслідки постійних обстрілів РФ та злість на західних партнерів України.

Про це йдеться у дослідженні громадської організації CAT-UA. Її фахівці з’ясовували, які настрої переважали в українському інформаційному просторі з 26 жовтня по 1 листопада 2024 року.

Гнів

Аналіз дописів показав, що минулого тижня серед українських інтернет-користувачів переважали песимістичні настрої. Дослідники кажуть, це зумовили постійні атаки РФ і, як наслідок, – руйнування будівель, поранення та загибелі людей.

Крім того, гнівні дописи стосувалися західних партнерів, зокрема польської влади, представники якої відмовилися надати МіГи. Також користувачів обурила слабка реакція світу на участь північнокорейських солдатів у війні проти України. Тож гнівні настрої загалом присутні у 33% дописів.

Тривога

Тривожні настрої спостерігалися у 22% дописів. Їх викликали, зокрема, новини про військових з Північної Кореї, які вже прибули у зону бойових дій.

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Також громадяни занепокоєні російським наступом на сході. Українці обговорювали можливі сценарії його розвитку. Подекуди ці обговорення ставали більш емоційними.

Радість

Більш піднесені настрої панували у 15% дописів-реакціях. Зокрема, на події в Криму та Чечні, а також на просування українських сил на Курщині.

Також приводами для позитивних реакцій стали допомога від США та Данії, візит міністра оборони Норвегії в Одесу.

Емоції українців в інформаційному просторі з 26 жовтня по 1 листопада 2024 року Громадська організація CAT-UA

Сум

Дослідники зазначають, минулого тижня значно зросла частка дописів із сумними настроями – до 13%. Зокрема, через загибелі цивільних українців внаслідок російських ударів по Києву, Херсону, Харкову та Дніпру.

Надія

Найчастіше українці висловлювали сподівання на світову підтримку, особливо США та Південної Кореї. Таких дописів було 5%.

Втома

Дослідники вважають, що за минулий тиждень побільшало дописів, у яких українці висловлюють втому від подій довкола. За їхніми спостереженнями, у соцмережах з’явилися багато ліричних віршів на цю тему. Про це свідчать 2% реакцій.

Як проводили дослідження

Згідно з методологією дослідження, CAT-UA щодня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажувала повний масив згадувань воєнних термінів — загалом понад 300 тисяч дописів – за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, X, TikTok, Telegram, YouTube, VKontakte, Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

З цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів – це приблизно 0,25% від їхньої загальної кількості. Дані обробляються вручну: виокремлюються користувачі з проукраїнською позицією – у середньому 85% від загальної кількості – і визначаються висловлені ними емоції на основі протоколів кодування.