Відпустки для військових 2025: якими бувають, скільки можуть тривати і як отримати

В умовах повномасштабної війни військові зазвичай не мають чітких графіків служби. Вони можуть залишатися на передовій на свята, у вихідні дні та поза робочими годинами, до яких звикли в тилу. Попри це, закон передбачає для захисників право на відпустки.

На які види відпусток можуть розраховувати військові і як їх отримати "УП. Життя" розпитала у юристки та керівниці військового напряму "Юридичної сотні" Ольги Марко.

Які відпустки можна отримати під час воєнного стану?

Щорічна основна відпустка

Військові мають право на щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів. Її можна брати частинами, але менш як 15 днів поспіль.

До цієї кількості не зараховують час на дорогу до місця відпустки і назад, а додатково виділяють до 2 діб в один кінець у межах України.

У перший рік служби до кінця календарного року захиснику нараховують 2,5 дні відпустки за кожен місяць, проведений у війську, говорить юристка "Юридичної сотні" Ольга Марко. Тобто, якщо боєць долучився до лав Збройних Сил у квітні, то може розраховувати на 22 дні відпустки в поточному році.

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Під час щорічної основної відпустки зберігається грошове та матеріальне забезпечення військового. Крім того, держава має оплатити вартість проїзду до локації, де він відпочиватиме, і назад до місця проходження служби.

При цьому є важлива умова – бійцю можуть підписати відпустку лише, коли на той момент у підрозділі відсутні не більше 30 відсотків особового складу.

Юристка Ольга Марко каже, що зазвичай у підрозділах складають графіки з датами відпусток.

За законом, військовому, який захворів під час основної відпустки, після одужання продовжують її на кількість днів, яку той "втратив" через хворобу. Для цього боєць мусить мати довідку від медзакладу і завірити її у керівника міського або районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин

Військовий може отримати такий вид відпустки:

коли уклав шлюб – до 10 календарних днів ;

якщо хтось із рідних помер або в нього/неї тяжкий стан здоров'я – до 7 календарних днів , якщо це стосується дружини (чоловіка), батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, людини, яка виховувала військового або батьків його дружини (чоловіка). До 3 календарних днів , якщо це стосується інших рідних;

у випадку пожежі або іншого стихійного лиха, яке торкнулося сім'ї військового – до 15 календарних днів ;

в інших виняткових випадках – до 3 календарних днів .

"Відпустка надається за умови підтвердження сімейних або інших поважних причин відповідними документами. Це випадки, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна. Немає обмежень у кількості таких відпусток. Якщо є підтвердження, її можна брати декілька разів на рік", – говорить юристка.

До тривалості відпустки за сімейними обставинами не зараховують час, який захисник витратив на дорогу.

Така перерва від служби відбувається без збереження грошового забезпечення, тобто своїм коштом.

Відпустка за знищену ворожу техніку

Додатковий відпочинок за знищену техніку надають військовим, які беруть участь у "заходах із забезпечення національної безпеки і оборони та відсічі і стримування збройної агресії рф", тобто безпосередню участь у бойових діях.

Тривалість відпустки залежить від виду ворожої техніки і може варіюватися від 1 до 5 днів. Види техніки та кількість відпочинку, яка їм відповідає, можна знайти у постанові Кабінету міністрів.

Якщо техніку вдалося знищити кілька разів за рік, то такі відпустки можна сумувати. Однак загальна кількість днів не може бути більшою за 15. До цієї тривалості не належить час на дорогу в обидва боки.

Юристка Ольга Марко зауважує, що за бажанням відпустку за знищення ворожої техніки вдасться взяти разом із щорічною основною.

Відпустка у звʼязку з вагітністю та пологами

Такий вид відпочинку доступний лише жінкам військовим. Відпустку у зв'язку з вагітністю можна отримати за постановою госпітальної або гарнізонної військово-лікарської комісії. Саме ВЛК вирішує, з якого дня у військовослужбовиці з'являється право на відпустку. Постанову оформлюють довідкою про вагітність, яку можна знайти у наказі МОУ № 402.

Відпустка для догляду за дитиною

Якщо обоє батьків дитини – військові, то відпустку для догляду за дитиною може отримати лише один з них. Вирішити, хто тимчасово покине службу, мають змогу самі батьки, пояснює Ольга Марко.

Таку відпустку надають на період, поки дитині не виповниться три роки. Або ж до шестирічного віку дитини, якщо вона потребує домашнього догляду за медичним висновком.

Відпустку для догляду за дитиною може отримати тільки один із батьків-військових BogdanPhoto/depositphotos

Відпустка після звільнення з полону

З квітня 2024 року захисники, які повернулися з полону, можуть отримати додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів. Її не можна ділити на частини.

За законом, після полону військовий може повністю звільнитися з лав Збройних Сил. Однак він може розраховувати на тримісячний відпочинок, якщо вирішив продовжити службу.

Відпустка для лікування

Таку відпустку надають за висновком ВЛК. Підставами можуть бути хвороба або поранення (контузія, травма, каліцтво). Під час відпустки для лікування військовий може перебувати лише в закладі охорони здоров'я.

За словами експертки, її тривалість – 30 днів, однак перерва від служби може тривати й 45 або 60 днів, якщо з'являються відповідні медичні показання після травм або оперативного лікування.

Якщо є потреба лікуватися після завершення цього періоду, то ВЛК може продовжити відпустку на таку ж кількість днів.

Як військовому отримати відпустку?

Для початку потрібно подати рапорт на відпустку командирові військової частини. У ньому слід вказати:

вид та тривалість відпустки;

місце проведення відпустки та номер свого телефону;

вид транспорту та необхідний час на дорогу до місця проведення відпустки;

за потреби – виплату на оздоровлення та/або пропозицію перекласти посадові обов’язки на іншу особу.

Далі рапорт через штаб військової частини направляють на розгляд командиру. Він аналізує оперативну обстановку та комплектування підрозділу і за потреби погоджує рапорт з вищим командуванням.

Якщо все гаразд, то командир підписує рапорт і видає наказ про надання відпустки. Після цього військовий отримує на руки відпускний квиток і згодом може покинути військову частину або зону виконання бойових завдань.

Рапорт на відпустку також можна оформити через застосунок Армія+. А саме на такі її види:

щорічна основна відпустка;

відпустка за сімейними обставинами;

відпустка для лікування;

відпустка після звільнення з полону;

відпустка для вагітних.

Для цього треба натиснути на "Новий рапорт" у відповідному розділі застосунку і обрати потрібний шаблон. Далі слід буде вказати дату початку відпустки, тривалість, завантажити документи, які підтверджують її підставу, і ввести ID-номер свого безпосереднього командира.

Після цього потрібно підписати рапорт, використавши Дія.Підпис або SmartID від ПриватБанку. Залишається чекати, поки командир погодить рапорт. Тоді військовий зможе отримати відпускний квиток.

Коли боєць прибуде на місце своєї відпустки, то мусить стати на облік у найближчому ТЦК та СП, в органі Військової служби правопорядку (ВСП) або в органі місцевого самоврядування. Останнім варіантом можна скористатися, якщо територіальний центр комплектування або ВСП розташовані за понад 30 км від місцевості, де перебуває боєць, зазначає Ольга Марко.

За словами офіцерки відділу психологічної підтримки персоналу полку Nemesis Анни Лівановської, у відпустці можуть відмовити, якщо:

немає змоги замінити військового під час виконання бойових завдань;

є загроза втратити боєздатність підрозділу через відсутність особового складу;

вона не відповідає внутрішньому графіку або є інші організаційні причини.

Командування обов'язково мусить повідомити військовослужбовцю причину відмови у відпустці.