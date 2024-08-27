Виплати і демобілізація: яку допомогу й пільги можуть отримати люди, звільнені з полону

Військовослужбовці та цивільні люди, які повернулися з полону, можуть отримати пільги та допомогу від держави.

Зокрема, вони мають право на демобілізацію або додаткову відпустку, матеріальну допомогу, звільнення від сплати по кредитах, безоплатну правничу допомогу тощо.

У Міністерстві юстиції пояснили, які пільги передбачені для людей після полону.

Військовим

Грошова допомога

Протягом перебування в полоні держава щороку нараховує 100 тисяч гривень особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам її сім'ї.

Після звільнення з полону особі надається одноразова державна грошова допомога у розмірі 100 тисяч гривень.

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Безоплатна правнича допомога

Люди, звільнені з полону, мають право на правничу допомогу зі зверненням до суду для захисту прав і законних інтересів, порушених через позбавлення особистої свободи.

Медична та психологічна допомога, психологічна реабілітація

Медична допомога надається невідкладно за результатами повного та всебічного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень з урахуванням діагнозу і психологічного стану звільненої особи.

Особи, звільнені з полону, також мають право на психологічну реабілітацію, організацію заходів із соціальної та/або професійної адаптації за місцем проживання (перебування).

Медичну та психологічну допомогу надають у закладах охорони здоров'я (залежно від місця проходження служби) та центрах реінтеграції.

Терміни надання медичної та психологічної допомоги визначаються індивідуально.

Звільнення з військової служби

Після полону військові мають право на звільнення зі служби (демобілізацію), якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Додаткова відпустка

Військовослужбовцям після звільнення з полону надається додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.

Відкликання з додаткової відпустки допускається виключно за згодою військовослужбовця.

Водночас цей пункт не стосується тих, хто висловив бажання звільнитися зі служби після звільнення з полону.

Отримання паспорта

Паспорт громадянина України видається особі, звільненій з полону, не пізніше ніж через 3 робочі дні з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі після її звільнення здійснюються протягом 10 робочих днів.

Цивільним

Цивільні особи, звільнені з полону, мають право на:

медичну та реабілітаційну допомогу, зокрема психологічну;

санаторно-курортне лікування;

правовий захист;

освіту коштом держави;

грошову допомогу;

оформлення та видачу паспорта громадянина України, зокрема закордонного;

відстрочення платежів.

Також такі люди отримують першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання та зарахування строку позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України до страхового стажу збереження місця роботи (посади).

Довідково: Звільненими особами вважаються військові та цивільні люди, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що підтверджено відповідною довідкою.

Детальніше про права людей, які повернулися з полону, можна дізнатися в сервісах системи надання безоплатної правничої допомоги:

зателефонувавши на номер 0 800 213 103 (безкоштовно);

написавши юристу в Telegram @LegalAidUkraineBot;

звернувшись до найближчого бюро правничої допомоги (адреси й контакти за посиланням).

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, яке лікування можна отримати після полону, і як сім’ям військових і цивільних полонених отримати психологічну, юридичну і фінансову допомогу.