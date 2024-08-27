Виплати і демобілізація: яку допомогу й пільги можуть отримати люди, звільнені з полону
Військовослужбовці та цивільні люди, які повернулися з полону, можуть отримати пільги та допомогу від держави.
Зокрема, вони мають право на демобілізацію або додаткову відпустку, матеріальну допомогу, звільнення від сплати по кредитах, безоплатну правничу допомогу тощо.
У Міністерстві юстиції пояснили, які пільги передбачені для людей після полону.
Військовим
Грошова допомога
Протягом перебування в полоні держава щороку нараховує 100 тисяч гривень особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам її сім'ї.
Після звільнення з полону особі надається одноразова державна грошова допомога у розмірі 100 тисяч гривень.
Безоплатна правнича допомога
Люди, звільнені з полону, мають право на правничу допомогу зі зверненням до суду для захисту прав і законних інтересів, порушених через позбавлення особистої свободи.
Медична та психологічна допомога, психологічна реабілітація
Медична допомога надається невідкладно за результатами повного та всебічного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень з урахуванням діагнозу і психологічного стану звільненої особи.
Особи, звільнені з полону, також мають право на психологічну реабілітацію, організацію заходів із соціальної та/або професійної адаптації за місцем проживання (перебування).
Медичну та психологічну допомогу надають у закладах охорони здоров'я (залежно від місця проходження служби) та центрах реінтеграції.
Терміни надання медичної та психологічної допомоги визначаються індивідуально.
Звільнення з військової служби
Після полону військові мають право на звільнення зі служби (демобілізацію), якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.
Додаткова відпустка
Військовослужбовцям після звільнення з полону надається додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.
Відкликання з додаткової відпустки допускається виключно за згодою військовослужбовця.
Водночас цей пункт не стосується тих, хто висловив бажання звільнитися зі служби після звільнення з полону.
Отримання паспорта
Паспорт громадянина України видається особі, звільненій з полону, не пізніше ніж через 3 робочі дні з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі після її звільнення здійснюються протягом 10 робочих днів.
Цивільним
Цивільні особи, звільнені з полону, мають право на:
- медичну та реабілітаційну допомогу, зокрема психологічну;
- санаторно-курортне лікування;
- правовий захист;
- освіту коштом держави;
- грошову допомогу;
- оформлення та видачу паспорта громадянина України, зокрема закордонного;
- відстрочення платежів.
Також такі люди отримують першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання та зарахування строку позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України до страхового стажу збереження місця роботи (посади).
Довідково: Звільненими особами вважаються військові та цивільні люди, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що підтверджено відповідною довідкою.
Детальніше про права людей, які повернулися з полону, можна дізнатися в сервісах системи надання безоплатної правничої допомоги:
- зателефонувавши на номер 0 800 213 103 (безкоштовно);
- написавши юристу в Telegram @LegalAidUkraineBot;
- звернувшись до найближчого бюро правничої допомоги (адреси й контакти за посиланням).
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, яке лікування можна отримати після полону, і як сім’ям військових і цивільних полонених отримати психологічну, юридичну і фінансову допомогу.