Яким був 2024 для Миколаївщини — важливі для регіону ініціативи від Тетяни Домбровської

Ми вже перейшли екватор першого місяця нового року, але пропонуємо трохи озирнутися назад на 2024 рік. Попри виклики воєнного часу, на Миколаївщині активно запускають нові ініціативи задля розвитку громад. Провідну роль у цьому відіграє міська депутатка, волонтерка та засновниця ГО "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська.

Її робота охопила масштабні напрями: відновлення інфраструктури, гуманітарну підтримку та соціальні ініціативи. Особливе місце у діяльності займала програма "Шлях без бар’єрів" — унікальний для України проєкт, завдяки якому вдалося відкрити першу приватну автошколу для людей з інвалідністю.

Мета цієї ініціативи — дати усім людям можливість продовжувати активне соціальне життя та створити суспільство, у якому не буде жодних перешкод. Та про все — по черзі.

Нове життя для зруйнованих будинків

Одним із ключових напрямів роботи Тетяни Домбровської стало відновлення житлових будинків і соціальних об’єктів, які постраждали від обстрілів. Через масштабні руйнування місту потрібні колосальні кошти та швидкі рішення для розв’язання проблеми. Пані Тетяні вдалося залучити понад 7,5 млн гривень, завдяки яким:

відремонтували дахи п’яти багатоповерхових будинків, у яких проживають сотні мешканців;

відновили дах та модернізували обладнання Миколаївської ДЮСШ з єдиноборств, де займається понад 300 юних спортсменів.

Відновлення інфраструктури допомагає хоча б частково повернути стабільність у життя та надію на краще майбутнє.

Ми тут завдяки нашим захисникам та захисницям

Передача технічних засобів військовим підрозділам

Пам’ятаємо, що системне підсилення нашого війська — запорука того, що вже скоро обстрілів, горя та руйнувань не буде. Наші захисники та захисниці — це титани, які тримають українські небо та землю. Саме тому допомога ЗСУ була пріоритетним напрямом для Тетяни Домбровської у 2024 році.

Для військових частин вдалося передати 13 FPV-дронів, 3 квадрокоптери Mavic, десятки пультів управління, FPV-окулярів та іншого сучасного обладнання. Усі вони вже зараз працюють на передовій та допомагають зберігати життя наших захисників.

А лист подяки від 79-ї десантно-штурмової бригади став особливо цінним здобутком для Тетяни Домбровської та її команди. Як символ усього, що вони роблять для перемоги.

Сила громади: соціальні ініціативи, що змінюють життя

Упродовж року Тетяна Домбровська організувала та підтримала низку заходів, спрямованих на зміцнення громади. Серед найбільш пам’ятних подій:

фотовиставку "Війна має жіноче ім’я": захід, присвячений ролі жінок у боротьбі за незалежність України;

конференцію "Жіноче лідерство під час війни" — платформу, де учасниці ділилися досвідом волонтерства, лідерства та громадської активності.

Також у 2024 вдалося передати 10 000 пар окулярів та 5 040 вітамінних комплексів для мешканців Миколаєва та області. Такі кроки підтримують наших громадян, які особливо страждають від постійного стресу.

Світ, у якому немає перешкод — ініціатива Тетяни Добмровської " Шлях без бар’єрів "

Справжнім проривом 2024 стала програма "Шлях без бар’єрів" — перша приватна автошкола для людей з інвалідністю в Україні. Проєкт вдалося реалізувати за підтримки Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Ідея створити автошколу з’явилася через відсутність в області акредитованих навчальних закладів для людей з інвалідністю. Після численних відмов від партнерів, Тетяна Домбровська вирішила створити нову автошколу. За понад 1,5 роки роботи вдалося розробити програми навчання, переобладнати автомобілі для людей із різними формами інвалідності, сертифікувати інструкторів та отримати всі необхідні дозволи.

На сьогодні десятки людей вже отримали можливість навчатися в автошколі, і багато хто з них називає це шансом на нове життя. Для випускників організували програму підтримки, яка включає компенсацію витрат на переобладнання авто та сприяння працевлаштуванню.

У 2025 році "Шлях без бар’єрів" зосередиться на розширенні послуг, масштабній інформаційній кампанії та залученні нових партнерів. Зокрема, планують відкрити такі ж автошколи у Вознесенську та Баштанці. Це зробить навчання доступнішим для мешканців області. Разом з командою Тетяна вивчає закордонний досвід подібних автошкіл, щоб перейняти кращі практики.

Взаємодія та підтримка

Протягом 2024 року Тетяна Домбровська проводила численні прийоми громадян, під час яких отримала десятки звернень. Питання стосувалися ремонту будинків, соціальної допомоги, гуманітарної підтримки. Серед найбільш знакових історій — допомога кільком родинам, чиї домівки постраждали від обстрілів. Завдяки оперативній роботі команди вдалося забезпечити матеріали для відбудування житла.

У 2025 не втрачають актуальності питання відновлення інфраструктури та підтримки наших військових. Крім цього, Тетяна Домбровська планує продовжити працювати над просуванням змін до Постанови КМУ №999, завдяки яким вдасться фінансувати навчання людей з інвалідністю в автошколах.

Усі досягнення 2024 року стали можливими завдяки злагодженій роботі команди, підтримці партнерів та активності громади. 2024 показав, що разом можна долати навіть найскладніші виклики. Тож у 2025 ми разом маємо бути ще сильнішими та активнішими, щоб змінювати Миколаївщину на краще.