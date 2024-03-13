Понад 90% українців довіряють ветеранам АТО та ЗСУ

Абсолютна більшість опитаних українців (96%) довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від ворога, а рівень поваги до них з боку суспільства залишається високим – 76%.

Про це свідчать результати 27-го загальнонаціонального опитування, яке проводила Соціологічна група "Рейтинг".

Скільки опитаних мають у своєму оточенні людей, які воювали або воюють?

55% опитаних розповіли, що мають у своєму оточенні людей, які брали участь у воєнних діях з 2014-ого по 2021 роки (у вересні 2023 року цей показник становив 49%). А 70% респондентів мають близьких, які воюють або воювали від початку повномасштабного вторгнення. Це на 5% більше порівнюючи дані минулого опитування.



Скільки опитаних мають у своєму оточенні людей, які воювали або воюють? Соціологічна група "Рейтинг"

Чи допускають опитані можливість стати ветеранами в майбутньому?

Значна частина учасників опитування (41%) припустили, що можуть стати ветеранами у майбутньому. Таку відповідь найчастіше давали мешканці заходу України, респонденти молодого віку, а також чоловіки, чиї родичі чи друзі воюють від 2014-го та продовжують нести військову службу й сьогодні.

Натомість 53% не розглядають такої можливості для себе.



Чи допускають опитані можливість стати ветеранами в майбутньому? Соціологічна група "Рейтинг"

З якими проблемами можуть стикатися ветерани, адаптовуючись до звичного життя?

Опитані українці припустили, що, ймовірно, після повернення із зони бойових дій у ветеранів може виникнути низка проблем. Серед них:

психоемоційна нестабільність (так вважають 86% );

); проблеми з фізичним здоров'ям і труднощі з отриманням медичної допомоги ( 77% );

); відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для людей з інвалідністю та проблеми з оформленням соціальних пільг (74%).

З якими проблемами можуть стикатися ветерани, адаптовуючись до звичного життя? Соціологічна група "Рейтинг"

Респонденти також не виключають, що після повернення до цивільного життя військові можуть мати конфлікти у сім’ї, складнощі з пошуком роботи, а також нерозуміння з боку суспільства.

Близько половини (48%) респондентів зауважили про ризик вчинення самогубства серед ветеранів, а також припустили, що існує ймовірність їхньої участі в злочинах (34%).

Ризики виникнення проблем Соціологічна група "Рейтинг"

За результатами соціологічного дослідження, у порівнянні з опитуванням у вересні 2023 року, зросла кількість тих, хто вбачає ризики всіх вищезазначених проблем. Найгостріше їх відчувають близькі ветеранів, які воювали з 2014 року.

Наскільки українці обізнані у проблемах ветеранів?

У ході опитування також виявили, що рівень обізнаності про проблеми ветеранів зростає. Зокрема, 56% респондентів зазначили, що вони добре або скоріше проінформовані про це, а 42% – не проінформовані (найбільше серед них мешканців східних областей, осіб старшого віку та жінок).



Наскільки українці обізнані у проблемах ветеранів? Соціологічна група "Рейтинг"

Чи виконує держава свої зобов’язання перед ветеранами?

Кількість людей, які вважають, що держава належно виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни, стрімко зменшується – лише 25% поділяють цю думку, понад 60% мають протилежне бачення.



Частка тих, хто довіряє владі, у серпні 2022 року становила 69% , у січні – 53%, у вересні вона зменшилась на 20% і становила 33%.

Чи виконує держава свої зобов’язання перед ветеранами? Соціологічна група "Рейтинг"

Найбільше негативної думки про виконання зобов'язань держави перед ветеранами дотримуються мешканці заходу, а також ті, хто має близьких, які брали участь у бойових діях з 2014 року.

Дослідження проводили за ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України 2-5 березня 2024 року.

У ньому брали участь 1000 респондентів віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 3.1%.

Раніше ми розповідали, як українці ставляться до переселенців.