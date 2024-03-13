Понад 90% українців довіряють ветеранам АТО та ЗСУ
Абсолютна більшість опитаних українців (96%) довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від ворога, а рівень поваги до них з боку суспільства залишається високим – 76%.
Про це свідчать результати 27-го загальнонаціонального опитування, яке проводила Соціологічна група "Рейтинг".
Скільки опитаних мають у своєму оточенні людей, які воювали або воюють?
55% опитаних розповіли, що мають у своєму оточенні людей, які брали участь у воєнних діях з 2014-ого по 2021 роки (у вересні 2023 року цей показник становив 49%). А 70% респондентів мають близьких, які воюють або воювали від початку повномасштабного вторгнення. Це на 5% більше порівнюючи дані минулого опитування.
Чи допускають опитані можливість стати ветеранами в майбутньому?
Значна частина учасників опитування (41%) припустили, що можуть стати ветеранами у майбутньому. Таку відповідь найчастіше давали мешканці заходу України, респонденти молодого віку, а також чоловіки, чиї родичі чи друзі воюють від 2014-го та продовжують нести військову службу й сьогодні.
Натомість 53% не розглядають такої можливості для себе.
З якими проблемами можуть стикатися ветерани, адаптовуючись до звичного життя?
Опитані українці припустили, що, ймовірно, після повернення із зони бойових дій у ветеранів може виникнути низка проблем. Серед них:
- психоемоційна нестабільність (так вважають 86%);
- проблеми з фізичним здоров'ям і труднощі з отриманням медичної допомоги (77%);
- відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для людей з інвалідністю та проблеми з оформленням соціальних пільг (74%).
Респонденти також не виключають, що після повернення до цивільного життя військові можуть мати конфлікти у сім’ї, складнощі з пошуком роботи, а також нерозуміння з боку суспільства.
Близько половини (48%) респондентів зауважили про ризик вчинення самогубства серед ветеранів, а також припустили, що існує ймовірність їхньої участі в злочинах (34%).
За результатами соціологічного дослідження, у порівнянні з опитуванням у вересні 2023 року, зросла кількість тих, хто вбачає ризики всіх вищезазначених проблем. Найгостріше їх відчувають близькі ветеранів, які воювали з 2014 року.
Наскільки українці обізнані у проблемах ветеранів?
У ході опитування також виявили, що рівень обізнаності про проблеми ветеранів зростає. Зокрема, 56% респондентів зазначили, що вони добре або скоріше проінформовані про це, а 42% – не проінформовані (найбільше серед них мешканців східних областей, осіб старшого віку та жінок).
Чи виконує держава свої зобов’язання перед ветеранами?
Кількість людей, які вважають, що держава належно виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни, стрімко зменшується – лише 25% поділяють цю думку, понад 60% мають протилежне бачення.
Частка тих, хто довіряє владі, у серпні 2022 року становила 69% , у січні – 53%, у вересні вона зменшилась на 20% і становила 33%.
Найбільше негативної думки про виконання зобов'язань держави перед ветеранами дотримуються мешканці заходу, а також ті, хто має близьких, які брали участь у бойових діях з 2014 року.
Дослідження проводили за ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України 2-5 березня 2024 року.
У ньому брали участь 1000 респондентів віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.
Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 3.1%.
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