Що ви знаєте про інклюзивну освіту? Пройдіть ТЕСТ

У світі живе понад 240 мільйонів дітей з інвалідністю. Кожна така дитина має право навчатися і розвивати свої таланти, як і будь-хто інший.

Хоча досконалої системи інклюзивної освіти не існує, деякі країни досягли в цьому великих успіхів. Кожна країна має свої підходи та акценти.

Наприклад, Канада робить акцент на різноманітності підходів та залучені батьків. А в Британії головні принципи дуже схожі на українські. Британці зосереджені на соціалізації та підготовці учнів з особливими потребами до самостійного життя в суспільстві.

Український закон "Про освіту" дає право дітям з особливими освітніми потребами безкоштовно навчатися в усіх державних і комунальних закладах освіти.

Завдяки цьому все більше дітей, які мають ту чи іншу форму інвалідності, ходять до звичайних шкіл та дитячих садочків – їхня кількість зросла з 4 тисяч у 2017 році до 40 тисяч у 2024 році.

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Нині близько 74% українських шкіл вже адаптовані для безперешкодного доступу до першого поверху, але ще багато роботи попереду, зокрема в напрямку подолання стереотипів та упереджень щодо інклюзивної освіти.

Що ви знаєте про інклюзію в українській освіті? Пройдіть наш тест!

1/8 6-річна Марина має РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності) та дислексію. Марина дуже комунікабельна та має безліч інтересів. Мама дівчинки переживає, чи зможе вона “потягнути” шкільну програму в загальноосвітній школі. Якій варіант буде для дитини одним з оптимальних? Просто хай почне, а там як буде так буде! Інклюзивна освіта означає, що учні/студенти з різними можливостями вчаться пліч-о-пліч. І в майбутньому це буде корисним для всієї громади. Як зазначає Міністерство освіти і науки України, звичайні заклади освіти є найбільш ефективним методом навчання з погляду забезпечення потреб дитини, протидії дискримінації тощо. Тільки спеціалізована школа! Їй важко буде адаптуватися Інклюзивна освіта означає, що учні/студенти з різними можливостями вчаться пліч-о-пліч. І в майбутньому це буде корисним для всієї громади. Як зазначає Міністерство освіти і науки України, звичайні заклади освіти є найбільш ефективним методом навчання з погляду забезпечення потреб дитини, протидії дискримінації тощо. Дитині буде корисний досвід навчання в загальноосвітній школі. Проте їй потрібна підтримка тьютора (асистента). Тоді Марина зможе повною мірою використати свій потенціал Інклюзивна освіта означає, що учні/студенти з різними можливостями вчаться пліч-о-пліч. І в майбутньому це буде корисним для всієї громади. Як зазначає Міністерство освіти і науки України, звичайні заклади освіти є найбільш ефективним методом навчання з погляду забезпечення потреб дитини, протидії дискримінації тощо.

2/8 Через дислексію Марина має труднощі при читанні текстів. Як можна адаптувати навчальний процес для неї? Це все дурня! Буде багато читати й все мине! Що таке взагалі дислексія? Це нейробіологічний розлад, при якому людина часто має проблеми з прочитанням та написанням тексту. Річ у тім, що через дислексію мозок по-іншому обробляє зорову інформацію. Спеціальні вправи та адаптовані навчальні матеріали допоможуть подолати цей виклик. Ніяк! Це така особливість, тут нічим не зарадиш Що таке взагалі дислексія? Це нейробіологічний розлад, при якому людина часто має проблеми з прочитанням та написанням тексту. Річ у тім, що через дислексію мозок по-іншому обробляє зорову інформацію. Спеціальні вправи та адаптовані навчальні матеріали допоможуть подолати цей виклик. За допомогою спеціальних вправ, які адаптовані та підібрані саме під потреби Марини, вона зможе успішно навчатися. Що таке взагалі дислексія? Це нейробіологічний розлад, при якому людина часто має проблеми з прочитанням та написанням тексту. Річ у тім, що через дислексію мозок по-іншому обробляє зорову інформацію. Спеціальні вправи та адаптовані навчальні матеріали допоможуть подолати цей виклик.

3/8 Школа, в яку йде Марина, має обмежений доступ для дітей з інвалідністю. Які зміни потрібно внести для забезпечення інклюзивного середовища? Потрібно забезпечити доступ до кабінетів і санітарних приміщень для всіх учнів. Інакше це не інклюзія. Інклюзія – це не про адаптацію якоїсь конкретної потреби, а про рівні освітні можливості для дітей з різними потребами. Не варто змінювати середовище, оскільки Марина не має інвалідності. Інклюзія – це не про адаптацію якоїсь конкретної потреби, а про рівні освітні можливості для дітей з різними потребами. Всі учні повинні адаптуватися до умов, які є в школі, незалежно від особливостей. Інклюзія – це не про адаптацію якоїсь конкретної потреби, а про рівні освітні можливості для дітей з різними потребами.

4/8 Данилу 8 років, він пересувається на кріслі колісному. В школі неподалік від його дому встановили зручні пандуси та побудували інклюзивну вбиральню. Тепер він має всі умови навчатися очно, разом зі своїми однолітками. Але мама переживає, чи не будуть його ображати інші діти. Звичайно, будуть! Всім відомо, що маленькі діти дуже жорстокі! Інклюзивна освіта виховує в дітях толерантність та розуміння того, що різноманітність – це нормально. А це важлива навичка в сучасному світі. Все залежить від того, як Даня буде себе поводити Інклюзивна освіта виховує в дітях толерантність та розуміння того, що різноманітність – це нормально. А це важлива навичка в сучасному світі. Багато що залежить саме від майстерності вчителя, наскільки він зможе організувати навчальний процес та створити атмосферу підтримки та прийняття в класі. Інклюзивна освіта виховує в дітях толерантність та розуміння того, що різноманітність – це нормально. А це важлива навичка в сучасному світі.

5/8 В школі стався конфлікт. Тато учня 2 класу категорично проти, що в їхній клас прийде дитина, яка потребує інклюзивної освіти. Він вважає, що такі діти часто проявляють агресію, погану поведінку та будуть заважати іншим. Тато має рацію! Так і буде! Як пояснює заступниця директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 міста Хмельницького, особливі потреби не завжди йдуть у парі з поведінковими порушеннями. А часом навіть діти без особливих освітніх потреб мають проблеми з поведінкою. Все буде добре, якщо дитина буде заважати, її виженуть! Як пояснює заступниця директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 міста Хмельницького, особливі потреби не завжди йдуть у парі з поведінковими порушеннями. А часом навіть діти без особливих освітніх потреб мають проблеми з поведінкою. Гіперактивна чи агресивна поведінка буває і в нормотипових дітей. Якщо така ситуація трапляється, то треба працювати з причинами такої поведінки. Як пояснює заступниця директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 міста Хмельницького, особливі потреби не завжди йдуть у парі з поведінковими порушеннями. А часом навіть діти без особливих освітніх потреб мають проблеми з поведінкою.

6/8 Деякі батьки інклюзивного класу дуже переживають, чи не будуть втрачати через інклюзивний підхід нормотипові діти освітні можливості. А що ви про це думаєте? Все якось владнається, діти самі розберуться Як йдеться на сайті освітнього омбудсмена, асистент вчителя допомагає вчителю надавати знання та розвивати здібності й навички дитини з особливими освітніми потребами, яка навчається в інклюзивному класі. Людина на цій посаді повинна мати вищу педагогічну освіту. Асистент спостерігає за дитиною, бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини, разом з вчителем чи вихователем оцінює розвиток дитини тощо. Звичайно, будуть! А як інакше? Як йдеться на сайті освітнього омбудсмена, асистент вчителя допомагає вчителю надавати знання та розвивати здібності й навички дитини з особливими освітніми потребами, яка навчається в інклюзивному класі. Людина на цій посаді повинна мати вищу педагогічну освіту. Асистент спостерігає за дитиною, бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини, разом з вчителем чи вихователем оцінює розвиток дитини тощо. Ніхто нічого не втратить. Дітям та вчителю в інклюзивному класі допомагатиме асистент Як йдеться на сайті освітнього омбудсмена, асистент вчителя допомагає вчителю надавати знання та розвивати здібності й навички дитини з особливими освітніми потребами, яка навчається в інклюзивному класі. Людина на цій посаді повинна мати вищу педагогічну освіту. Асистент спостерігає за дитиною, бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини, разом з вчителем чи вихователем оцінює розвиток дитини тощо.

7/8 Що таке інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ)? Це така методика для вчителів Правильна відповідь друга! Як пояснює МОН, Інклюзивно-ресурсні центри п роводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги; забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами. роводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги; забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами. Це центр, якій допомагає дітям з особливими освітніми проблемами здобути освіту Правильна відповідь друга! Як пояснює МОН, Інклюзивно-ресурсні центри п роводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги; забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами. роводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги; забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами. Це центр, де дитина може відпочити протягом навчального дня Правильна відповідь друга! Як пояснює МОН, Інклюзивно-ресурсні центри п роводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги; забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами. роводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги; забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами.

8/8 Що потрібно, щоб звернутися до ІРЦ? Висновок лікаря з діагнозом До інклюзивно-ресурсних центрів можуть звернутись батьки, якщо вони відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини віком від 2 до 18 років. Для цього не потрібно мати інвалідність чи встановлений діагноз. Подати заявку на відвідування інклюзивно-ресурсного центру та отримати запрошення на консультацію можна онлайн за посиланням . Групу інвалідності До інклюзивно-ресурсних центрів можуть звернутись батьки, якщо вони відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини віком від 2 до 18 років. Для цього не потрібно мати інвалідність чи встановлений діагноз. Подати заявку на відвідування інклюзивно-ресурсного центру та отримати запрошення на консультацію можна онлайн за посиланням . Достатньо мати запитання чи занепокоєння щодо розвитку дитини. До інклюзивно-ресурсних центрів можуть звернутись батьки, якщо вони відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини віком від 2 до 18 років. Для цього не потрібно мати інвалідність чи встановлений діагноз. Подати заявку на відвідування інклюзивно-ресурсного центру та отримати запрошення на консультацію можна онлайн за посиланням .

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