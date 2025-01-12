Що ви знаєте про інклюзивну освіту? Пройдіть ТЕСТ
У світі живе понад 240 мільйонів дітей з інвалідністю. Кожна така дитина має право навчатися і розвивати свої таланти, як і будь-хто інший.
Хоча досконалої системи інклюзивної освіти не існує, деякі країни досягли в цьому великих успіхів. Кожна країна має свої підходи та акценти.
Наприклад, Канада робить акцент на різноманітності підходів та залучені батьків. А в Британії головні принципи дуже схожі на українські. Британці зосереджені на соціалізації та підготовці учнів з особливими потребами до самостійного життя в суспільстві.
Український закон "Про освіту" дає право дітям з особливими освітніми потребами безкоштовно навчатися в усіх державних і комунальних закладах освіти.
Завдяки цьому все більше дітей, які мають ту чи іншу форму інвалідності, ходять до звичайних шкіл та дитячих садочків – їхня кількість зросла з 4 тисяч у 2017 році до 40 тисяч у 2024 році.
Нині близько 74% українських шкіл вже адаптовані для безперешкодного доступу до першого поверху, але ще багато роботи попереду, зокрема в напрямку подолання стереотипів та упереджень щодо інклюзивної освіти.
Що ви знаєте про інклюзію в українській освіті? Пройдіть наш тест!
6-річна Марина має РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності) та дислексію. Марина дуже комунікабельна та має безліч інтересів. Мама дівчинки переживає, чи зможе вона “потягнути” шкільну програму в загальноосвітній школі. Якій варіант буде для дитини одним з оптимальних?
Через дислексію Марина має труднощі при читанні текстів. Як можна адаптувати навчальний процес для неї?
Школа, в яку йде Марина, має обмежений доступ для дітей з інвалідністю. Які зміни потрібно внести для забезпечення інклюзивного середовища?
Данилу 8 років, він пересувається на кріслі колісному. В школі неподалік від його дому встановили зручні пандуси та побудували інклюзивну вбиральню. Тепер він має всі умови навчатися очно, разом зі своїми однолітками. Але мама переживає, чи не будуть його ображати інші діти.
В школі стався конфлікт. Тато учня 2 класу категорично проти, що в їхній клас прийде дитина, яка потребує інклюзивної освіти. Він вважає, що такі діти часто проявляють агресію, погану поведінку та будуть заважати іншим.
Деякі батьки інклюзивного класу дуже переживають, чи не будуть втрачати через інклюзивний підхід нормотипові діти освітні можливості. А що ви про це думаєте?
Що таке інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ)?
Що потрібно, щоб звернутися до ІРЦ?
Матеріал створено у співпраці з Радницею-уповноваженою Президента України з питань безбар’єрності за підтримки Уряду Великої Британії British Embassy Kyiv та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.