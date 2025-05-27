Якою має бути освіта: результати дослідження Gradus Research і шкільної мережі КМDШ

Психологічний комфорт, підготовка до дорослого життя та всебічний розвиток дитини – свіже дослідження аналітичної компанії Gradus Research у співпраці з мережею приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт дозволило з'ясувати, чого очікують від освіти сучасні українські батьки. В опитуванні взяли участь понад 200 респондентів міста Києва, чиї діти навчаються у приватних та державних школах.

Серед ключових очікувань батьків щодо шкільної освіти – можливість здобути міжнародний диплом, вивчення іноземних мов та навчання в середовищі, де дитині психологічно комфортно. Саме ці критерії найчастіше визначають вибір школи. Розвиток гнучких навичок (soft skills) також залишається важливим, хоч і не є пріоритетом номер один для більшості родин.

З цього уявлення про якісну освіту слідують і основні критерії, за якими оцінюють заклад батьки, щоб довірити йому навчання своєї дитини.

Серед інших факторів, які можуть стати плюсом у виборі певного закладу – наявність програми подвійного диплома, зручне розташування та позашкільна освіта.

Чи задоволені батьки поточною школою?

Тут спостерігається найбільший розрив у думках цільових аудиторій. Приватними школами задоволені 99% опитаних, а от державними – лише 66%. Ключовий фактор, який позитивно оцінили всі респонденти – це хороші викладачі (28 та 20% відповідно для приватних та державних закладів). А от щодо якості освіти ситуація протилежна. Лише 6% опитаних батьків, чиї діти вчаться у державних школах, задоволені цим показником. Тоді як для приватних він становить 21%.

Загалом 38% респондентів не мають причин для невдоволення поточною школою. Проте причини для скарг все ж є і вони різні для освітніх закладів різної форми власності. Ті, в кого діти навчаються в державній школі, у 17% випадків скаржаться на вчителів. А от батьки учнів приватних шкіл у 12% випадків незадоволені зависокою вартістю навчання.

Якщо деталізувати уявлення батьків про "освітній бюджет", то 40% опитаних відносять до нього оплату за школу, 36% – витрати на технічне обладнання, 35% – витрати на харчування. Причому ключові бюджетні статті різняться: для батьків учнів держшкіл – це харчування учня (38%), для учнів приватних – технічне обладнання (40%).

За словами засновника мережі приватних шкіл і садочків КМДШ Всесвіт Володимира Козленка, сучасна освіта вимагає не лише академічних знань, а й розуміння реальних потреб учнів, їхніх батьків та викликів, з якими стикаються школи.

"Три роки невизначеності мали навчити нас бути готовими до будь-яких змін, але чи справді освітня система адаптувалася? Наше завдання – не лише забезпечити безперервний навчальний процес, а й створити середовище, в якому діти можуть розвиватися, незалежно від зовнішніх обставин. Це дослідження допомагає нам оцінити, що вже працює, а що ще потрібно вдосконалити, щоб кожна українська школа була місцем, де учні здобувають якісну освіту за будь-яких умов", – підкреслив Володимир Козленко.

Чого очікують батьки від приватної школи?

Батьки очікують, що приватна школа повністю закриватиме потребу в додаткових заняттях, зокрема у репетиторах. Для них важливо, щоб навчання забезпечувало високий рівень підготовки, зокрема до вступу в міжнародні університети. Також частина опитаних вважає, що вимоги до результатів у приватних школах мають бути вищими, а навчання – більш сфокусованим і мотиваційним.

Які зміни можуть підняти рейтинг школи в очах батьків?

Рейтинг бажаних змін в освітньому процесі відкриває вивчення іноземних мов (35%). Однаково пріоритетними для батьків є створення зон відпочинку та дієві програми протидії булінгу (по 33%).

"Освіта має адаптуватись до змін. Мова не лише про такі потужні фактори, як війна чи пандемія, які спонукають до стрімкої реорганізації освітнього процесу. Сучасний світ вимагає від людей все нових компетенцій та знань. І очікування батьків цілком закономірні – школа має готувати дітей до реального світу. Тож це дослідження може стати орієнтиром для освітніх закладів, які хочуть надавати українським дітям якісну та актуальну освіту", — зазначила соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Довідка:

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.

Цільова група дослідження:

ЦА1: чоловіки та жінки, віком 25-50 років, які мають дітей віком 6-18 років, що відвідують приватні школи, та сплачують за навчання дітей не менше 25000 гривень на місяць.

ЦА2: чоловіки та жінки, віком 25-50 років, які мають дітей віком 6-18 років, що не відвідують приватні школи, але батьки не заперечують можливості навчання дітей у приватних школах та готові сплачувати за це не менше 25000 гривень на місяць.

Обсяг вибірки: 203 респонденти (102 – респонденти ЦА1, 101 – ЦА2).

Період проведення: 27 січня – 11 лютого 2025 року