Вели стрім у зоні відчуження біля Фукусіми: в Японії затримали трьох українських блогерів

У Японії заарештували трьох громадян України, які вели стрім із закинутого будинку в зоні відчуження.

Інцидент стався 24 вересня у містечку Окума біля Фукусіми, де колись сталася радіаційна катастрофа, пише японський суспільний мовник NHK.

За інформацією поліції, серед заарештованих – 34-річний Анатолій Дибак, 29-річний Владислав Савінов та 43-річний Олександр Крюков. Усі троє ведуть блог "УРБАНИКС" в Telegram і YouTube, де показують закинуті локації.

"Коли все закінчиться – ви побачите справді крутий контент із Фукусімської зони відчуження. Останній запланований випуск із цієї поїздки офіційно знято. Я задоволений матеріалом, хоч і планував знімати зовсім інакше.

Тут були і піт, і сльози, і радіоактивні зелені павуки розміром з моє обличчя", – писали блогери напередодні арешту.

Опісля до них завітала поліція – і відтоді дописів на каналі не було.

"Близько 7:30 ранку 24 вересня [підозрювані] проникли в покинутий будинок у містечку Окума, за що підозрюються у вторгненні до житла", – йдеться у повідомленні.

Напередодні інциденту, ввечері 23 вересня, до відділку поліції Футаба надійшов анонімний дзвінок: "На YouTube транслюється відео, де іноземці заходять до будинку".

Поліціянти за відео встановили місце події й вранці 24-го виявили трьох чоловіків усередині будинку.

Українців одразу заарештували. За даними слідства, підозрювані "визнають провину".

Покинутий будинок розташований у зоні, діє суворе обмеження на вхід після аварії на АЕС "Фукусіма-1" компанії Tokyo Electric Power. Поліція з’ясовує обставини інциденту.

Нагадаємо, аварія на АЕС у префектурі Фукусіма 2011 року – наймастабніша радіаційна катастрофа після Чорнобильської у 1986 році.

Причиною аварії став землетрус магнітудою ~9,0-9,1 (найпотужніший за час спостереження в Японії) та величезне цунамі, яке зруйнувало системи охолодження реакторів.

Внаслідок стихії стався вибух, відразу на трьох енергоблоках розплавилась активна зона реакторів. Забруднені води роками після катастрофи потрапляли в океан.

Загалом у 20 префектурах Японії землетрус і цунамі забрали життя приблизно 18,5 тисяч людей. Ще понад 6 тисяч отримали поранення, а 2,5 тисячі досі вважають зниклими безвісти. У грудні 2013-го аварійну станцію закрили офіційно, але роботи на її території тривають і сьогодні.

За даними World Nuclear Association, цунамі затопило близько 560 км² узбережжя. Уряд Японії наказав евакуювати людей у радіусі 20 км від станції. Дотепер на ділянці з найвищим рівнем радіації заборонене постійне проживання.