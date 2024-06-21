Японець виростив "найпухнастішу" конюшину у світі – вона потрапила у Книгу рекордів Гіннеса
Японець Йошіхару Ватанабе виростив конюшину з найбільшою кількістю листків у світі. На стеблі у неї – 63 листочки!
Рослина, яку виростив Ватанабе, встановила світовий рекорд і потрапила до Книги рекордів Гіннеса.
"За повір'ям, п'ятилисник приносить навіть більше щастя тому, хто його знайшов, ніж чотирилисник. За цією логікою, рекордна конюшина з 63 листками, яку виростив Йошіхару Ватанабе, мала б зробити його найщасливішою людиною в світі", – йдеться на сайті Книги.
45-річний Йошіхару вирощує конюшину у своєму саду з 2012 року. Ця рослина подобалася йому з дитинства.
"Конюшина – звичайна рослина, яку можна зустріти всюди, тому щоразу, коли я бачив чотирилисник, п'ятилисник або семилисник біля рисових полів або в парках, я брав його додому", – каже чоловік.
Коли у дорослому віці Йошіхару знайшов 20-листкову конюшину у своєму саду, вирішив встановити світовий рекорд.
Попередній рекорд з найбільшої кількості листків на конюшині був встановлений у 2009 році іншим японцем, Шигео Обарою з міста Ханамакі, який виростив конюшину з 56 листками.
Щоб перебити цей рекорд, Йошіхару Ватанабе почав активно працювати над запиленням конюшини. Окрім того, що він дозволив конюшині запилюватися природним чином, він ще й вручну запилював ті рослини, що мали найбільше листя.
До 2020 року чоловіку вдалося виростити конюшину з 49 листками, а у 2021 році він отримав конюшину з 55 листками і впритул наблизився до світового рекорду, але потім щось пішло не за планом. Чоловік ніяк не міг збільшити кількість листків.
Зрештою, в якийсь момент йому вдалося виростити рослину, на якій було більш як 60 листків. Йошіхару здійснив своє бажання і потрапив до Книги рекордів.
"Люди кажуть, що чотирилиста конюшина приносить щастя, тож було б чудово, якби ця 63-листа конюшина принесла людям несподіванки і задоволення", – додав японець.
Нагадаємо, конюшина – це рід одно- чи багаторічних рослин родини бобових з трійчастими листками. У багатьох культурах побутують вірування у магічні здібності конюшини, особливо чотирилисника (мовляв, він приносить удачу).
Водночас трилисник – це символ Ірландії та зареєстрована торгова марка Республіки Ірландія, що також асоціюється з ірландським національним святом Днем Святого Патріка.