Японець виростив "найпухнастішу" конюшину у світі – вона потрапила у Книгу рекордів Гіннеса

У Японії чоловік виростив конюшину з 63 листками і побив світовий рекорд

Японець Йошіхару Ватанабе виростив конюшину з найбільшою кількістю листків у світі. На стеблі у неї – 63 листочки!

Рослина, яку виростив Ватанабе, встановила світовий рекорд і потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

"За повір'ям, п'ятилисник приносить навіть більше щастя тому, хто його знайшов, ніж чотирилисник. За цією логікою, рекордна конюшина з 63 листками, яку виростив Йошіхару Ватанабе, мала б зробити його найщасливішою людиною в світі", – йдеться на сайті Книги.

45-річний Йошіхару вирощує конюшину у своєму саду з 2012 року. Ця рослина подобалася йому з дитинства.

"Конюшина – звичайна рослина, яку можна зустріти всюди, тому щоразу, коли я бачив чотирилисник, п'ятилисник або семилисник біля рисових полів або в парках, я брав його додому", – каже чоловік.

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Коли у дорослому віці Йошіхару знайшов 20-листкову конюшину у своєму саду, вирішив встановити світовий рекорд.

Ця конюшина перевершила попередню рослину-рекордсменку з 56 листочками

Попередній рекорд з найбільшої кількості листків на конюшині був встановлений у 2009 році іншим японцем, Шигео Обарою з міста Ханамакі, який виростив конюшину з 56 листками.

Щоб перебити цей рекорд, Йошіхару Ватанабе почав активно працювати над запиленням конюшини. Окрім того, що він дозволив конюшині запилюватися природним чином, він ще й вручну запилював ті рослини, що мали найбільше листя.

До 2020 року чоловіку вдалося виростити конюшину з 49 листками, а у 2021 році він отримав конюшину з 55 листками і впритул наблизився до світового рекорду, але потім щось пішло не за планом. Чоловік ніяк не міг збільшити кількість листків.

Зрештою, в якийсь момент йому вдалося виростити рослину, на якій було більш як 60 листків. Йошіхару здійснив своє бажання і потрапив до Книги рекордів.

"Люди кажуть, що чотирилиста конюшина приносить щастя, тож було б чудово, якби ця 63-листа конюшина принесла людям несподіванки і задоволення", – додав японець.

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Нагадаємо, конюшина – це рід одно- чи багаторічних рослин родини бобових з трійчастими листками. У багатьох культурах побутують вірування у магічні здібності конюшини, особливо чотирилисника (мовляв, він приносить удачу).

Водночас трилисник – це символ Ірландії та зареєстрована торгова марка Республіки Ірландія, що також асоціюється з ірландським національним святом Днем Святого Патріка.