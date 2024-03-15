В Австралії виростили лохину з рекордною вагою
В австралійському штаті Південний Вельс зафіксували новий рекорд – там виростили найважчу у світі лохину.
За розміром вона майже як м'яч для гольфу, пише The Guardian.
Ягода, для вирощення якої компанія Costa використовувала традиційні ручні методи, важить 20,4 грама й має діаметр близько 39 міліметрів.
Її зібрали ще 13 листопада 2023, однак офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса лише в березні цього року.
"Коли ми поклали її на ваги, я був трохи шокований. Я знав, що вона велика, але мав зважити двічі, щоб переконатися в цьому", – сказав Бред Хокінг, керівник відділу лохини компанії Costa.
Відомо, що сорт ягоди-рекордсменки – Eterna. Його створили в рамках програми Costa з поліпшення сортів лохини. Щороку в компанії розробляють один або два нових сорти ягід.
За словами Бреда Хокінга, зазвичай при збільшенні розміру плодів погіршується їхня якість, однак лохина сорту Eterna "тверда і має хороший термін зберігання".
Лохина-рекордмен не є відхиленням від норми для сорту Eterna, оскільки під час збору виявили близько 20 ягід такого ж розміру, додав Хокінг.
Після фіксації рекорду лохину заморозили – можливо, її заллють у смолу й повісять на стіну, сказав Хокінг.
Зазначається, що ця ягода лохини приблизно в 1,25 раза перевищує вагу попередньої лохини-рекордсменки, яка важила 16,2 грама при діаметрі 36,33 мм.
Попередні два рекорди встановив виробник Ozblu із Західної Австралії у 2020 та 2018 роках.
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