Японський космічний апарат "Місячний снайпер" пережив на Місяці двотижневу ніч

Японський космічний апарат "Місячний снайпер" пережив двотижневу ніч на Місяці. Він відповів на сигнал із Землі.

Безпілотний апарат Smart Lander for Investigating Moon (Slim) на прізвисько "Місячний снайпер" приземлився на Місяць у січні. В нього одразу виникли проблеми із сонячними батареями – вони були повернуті не в той бік, тому не виробляли енергію.

Коли кут нахилу Сонця змінився, на апараті на два дні увімкнулося живлення і йому вдалося провести наукові спостереження за місячним кратером.

З поверненням темряви "Місячний снайпер" знову "заснув". Було неясно, чи він ще "прокинеться", повідомляє The Guardian.

"Вчора ми відправили команду, на яку Slim відповів. Він зумів пережити ніч на поверхні Місяця, зберігаючи при цьому свою комунікаційну функцію", – заявили в Агентстві аерокосмічних досліджень Японії (JAXA).

За його словами, зв'язок припинився, коли ще був місячний полудень і температура комунікаційного обладнання була дуже високою.

"Зараз проводиться підготовка до відновлення роботи, коли температура приладів достатньо охолоне", – додали в агенстві.

Нагадаємо, "Місячний снайпер" приземлився біля кратера під назвою Шіолі. Ця місячна зона багата на гірські породи та мінерали, зокрема олівін.