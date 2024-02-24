Космічний апарат США "Одіссей" перекинувся на Місяці

Американський космічний апарат "Одіссей", який приземлився на Місяці першим за понад пів століття, перекинувся на бік.

Роботизований посадковий модуль спустився у південну полярну область Місяця 22 лютого о 18:23 за східним часом. Однак минуло кілька хвилин, перш ніж диспетчери змогли зловити сигнал від систем зв'язку посадкового модуля, пише The Guardian, посилаючись на NASA.



"Приземлившись, "Одіссей" зачепився "ногою" за поверхню і перекинувся на бік", – сказав генеральний директор Intuitive Machines Стів Альтемус, компанії, яка побудувала та експлуатувала посадковий модуль.



Тим не менш, каже він, посадковий модуль знаходиться "поблизу або на передбачуваному місці посадки".



У NASA і Intuitive Machines заявили, що отримують дані з посадкового модуля і вважають, що він може працювати.



Місцевість біля південного полюса Місяця, де приземлився "Одіссей", є "підступною і побитою кратерами", але її обрали тому, що вчені вважають, що вона, ймовірно, багата на замерзлу воду, необхідну для майбутніх місій на Місяць.



NASA заплатило Intuitive Machines 118 мільйонів доларів за подорож у рамках ініціативи агентства Commercial Lunar Payload Services (CLPS), яка присуджує контракти приватним партнерам. Місія є частиною програми "Артеміда" з повернення астронавтів на Місяць.



Понад 4-метровий шестикутний шестиногий посадковий модуль "Одіссей" використовував експериментальну лазерну навігаційну систему NASA для керування спуском після того, як лазерний прилад Intuitive Machines вийшов з ладу.



У NASA зазначають, що прилад під назвою EagleCam, розроблений Аеронавігаційним університетом Ембрі-Ріддл, повинен був "вискочити" за 30 секунд до приземлення, щоб зробити знімки приземлення "Одіссея", але пристрій навмисно вимкнули, тому що навігаційну систему потрібно було переключити. EagleCam спробують випустити найближчими днями, щоб він міг сфотографувати посадковий модуль з відстані приблизно 8 метрів.



Акції Intuitive Machines впали на 30% після новини про те, що космічний корабель перекинувся.



Нагадаємо, приватний космічний корабель "Одіссей", щоб сісти на поверхні Місяця, надіслав перші фото, зроблені в космосі.

