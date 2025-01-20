Міграційна служба відреагували на ситуацію з Фумінорі Цучіко: дозвіл на його перебування подовжать

Оновлено о 18:40

Волонтер із Японії Фумінорі Цучіко, який не міг отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, залишиться у Харкові.

Йому подовжать дозвіл на перебування, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов після розмови з керівником підрозділу Державної міграційної служби у Харківській області Олександром Тімоновим.

Яку саме посвідку на проживання в Україні отримає японець – вирішать згодом.

"Зі свого боку можу сказати, що Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста. Тож я дуже радий, що він залишається у Харкові, аби продовжити свою шляхетну справу", – зазначив Терехов.

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Згодом у Державній міграційній службі України повідомили, що сьогодні, 20 січня, Фумінорі Цучіко запросили до Харківської міграційної служби, аби "з'ясувати всі обставини резонансної публікації в соціальних мережах".

18 січня стало відомо, що Фумінорі Цучіко, який щодня безоплатно годує сотні харків'ян, ризикує втратити можливість законного перебування на території України.

За його словами, він не міг потрапити на прийом до територіального органу Державної міграційної служби в Харкові та отримати посвідку на проживання.

"Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають.

Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня я планую піти та спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все", – написав Фумінорі Цучіко.

Він навіть приїздив до Офісу президента в Києві, щоб знайти допомогу там.

"Встановлено, що вперше пан Фумінорі звернувся через волонтерську організацію до міграційної служби в листопаді 2023 року із заявою про продовження строку перебування в Україні у зв’язку з бажанням подати документи на громадянство України.

Строк перебування було продовжено до грудня 2023 року, роз’яснено порядок та перелік документів, які необхідно зібрати для отримання громадянства України. Пан Фумінорі за цей час не подав жодних документів", – зазначили в Державній міграційній службі.

В установі додали, що Фумінорі Цучіко повернувся до оформлення документів для перебування в України після того, як банки почали відмовляти йому у видачі кошти з рахунків "у зв’язку з незаконним перебуванням на території держави".

"Пан Фумінорі підтвердив свій намір стати громадянином України або в інший спосіб легалізуватися в Україні.

Водночас пан Фумінорі заперечує інформацію про нібито вимагання міграційною службою від нього коштів за легалізацію в Україні", – наголосили там.





Нагадаємо, Фумінорі Цучіко родом з Токіо. На батьківщині він керував власною компанією, а в 60-річному віці вийшов на пенсію та вирішив дослідити тему нацизму.

Так японець опинився у Польщі, а згодом приїхав до України як турист, щоб побачити Бабин Яр – місце масового вбивства нацистами цивільних громадян і військовополонених.

24 лютого 2022 року Фумінорі був на вокзалі у Варшаві, де побачив тисячі біженців і вирішив повернутися до України.

У 2023-му 75-річний японець відкрив у Харкові безоплатне кафе FuMi Caffe на Салтівці. Цей район чи не найбільше постраждав від російських обстрілів.

Фумінорі разом з українцями щодня готують близько 600 обідів для харків’ян. Заклад підтримують благодійники.

У травні 2023 року Фумінорі Цучіко отримав почесну грамоту від Харківської ОВА. А в серпні того ж року президент Володимир Зеленський відзначив його нагородою "Національна легенда України".

Також Фумінорі Цучіко став переможцем премії "УП.100" в категорії "Волонтер 2023 року".