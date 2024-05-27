Вчені кажуть, що косатки штовхають носами човни не для того, щоб їх пошкодити: вони просто граються

Переважно юні косатки збираються в групи, для того, щоб заради розваги штовхати кораблі.

Нібито скоординовані атаки косаток на човни насправді є грайливою поведінкою юних ссавців, коли ті нудьгують.

Такого висновку дійшла група експертів, пише The Washington Post.

Від 2020 року невеликі групи морських ссавців атакували щонайменше 673 судна біля Піренейського півострова – поблизу узбережжя Португалії, Іспанії та Марокко. Унаслідок зустрічі з тваринами деякі човни тонули.

Іспанський і португальські уряди доручили групі експертів визначити, що провокує таку поведінку косаток і як це можна зупинити.

Команда біологів, урядовців і представників морської промисловості вивчала цю ситуацію протягом кількох років. Вони висунули гіпотезу – нудьгуючі косатки використовують кораблі як іграшки, аби розважитися.

У більшості випадків групи із близько 15 особин повільно наближаються до кораблів, аби вдарятися носами й головами об стерно чорнів – пристроїв для утримання курсу. Коли справа доходить до "штурмів", то в більшості участь у цьому беруть молоді особини чоловічої статі та косатки підліткового віку.

"У поведінці тварин немає нічого, що вказує на те, що вони агресивні. Коли вони граються з кермом, вони не розуміють, що вони можуть його пошкодити і це вплине на людей. Це більше грайливо, ніж умисно", – пояснює мотивацію косаток очільник наукового комітету Міжнародної китобійної комісії, яка займається збереженням китів, та член робочої групи Алекс Зербіні.

Хоча косатки відомі своїми химерними витівками, як-от використанням медуз, водоростей і здобичі як іграшок, дослідники вважають, що їхня грайливість досягла нового рівня через відновлення популяції блакитного тунця – основи їхнього раціону.

У минулі десятиліття, коли косатки відчували дефіцит тунця, більшу частину часу вони витрачали на його пошук. Але відновлення популяції риби звільнило багато часу для ссавців.

Науковці раніше також спостерігали дещо дивну поведінку косаток – деякі популяції використовували мертвого лосося як капелюхи. Старша наукова співробітниця Інституту захисту тварин, яка входила до команди фахівців, стверджує, що ссавці повторюють цю поведінку через те, що вважають її смішною.

Однак для моряків така поведінка часто стає приводом скористатися сигнальними ракетами або іншими пристроями, аби відлякати тварин. Такі методи боротьби з китами часом не просто оглушують тварин чи завдають їм іншої шкоди, а призводять до зворотного ефекту – роблять гру ще більш веселою для косаток.

За словами дослідників, кращий спосіб зупинити атаки кораблів – відібрати в косаток "іграшки" або зробити їх менш привабливими для веселощів.

Робоча група запропонувала кілька методів, які випробовуватимуть цього літа. Один з них передбачає заміну типових гладких поверхонь на дрібнозернисті чи нерівні матеріали, інший – пропонує використовувати пристрій, який відтворює стукіт.

"Ми не хочемо, щоб кораблі продовжували тонути, але ми також проти страждань тварин. Ми маємо пам’ятати, що океан – їхнє середовище існування", – зазначили автори звіту.

Раніше ми розповідали про зустріч українських полярників із групою косаток та горбатих китів.