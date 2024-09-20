"З болю інших людей роблять шоу": номер "Кварталу 95" обурив родину загиблого захисника

У випуску "Вечірнього кварталу" студія "Квартал 95" для жарту використала відео із загиблим захисником Юрієм Назаренком. Це обурило його родину.

Дружина загиблого Наталія Назаренко заявила, що дозволу на використання цього відео ніхто не давав, а таке ставлення до пам'яті про її чоловіка – неприйнятне.

Що сталося

Під час одного з номерів актори "Кварталу 95" співали пісню, у якій висміювали перемовини з Росією. У пісні були слова: "Ось такий простий формат – автомат наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті москалі".

У цей час на тлі показували відео з військовими, які танцювали. Хоча обличчя на відео були розмиті, родина одразу впізнала серед них Юрія Назаренка.

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"Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося. Як можна використовувати відео без дозволу, тим більше, коли цих людей вже немає серед живих?

Вони замазали обличчя, але це не змінює того, що це неповага до мого чоловіка і його пам'яті. Огидно, що з болю інших людей роблять шоу", – відреагувала дружина загиблого військового Наталія.

Що відповіли у "Кварталі 95"

Після критики з боку родини Назаренка студія "Квартал 95" заявила, що використовувала відео військових, щоб "підкреслити їхній героїзм і сміливість".

"Це відео ми взяли з відкритих джерел у мережі інтернет, посилання на оригінал ми вказали. Ми не знали, хто зображений на відео, не могли перевірити це і знайти першоджерело, тому з пошани до героїв цього відео ми заблюрили (розмили – ред.) обличчя.

Ми з величезною повагою та шаною ставимося до наших захисників. Зі своєї сторони ми звʼязались із рідними Юрія і принесли вибачення за те, що ненавмисне заділи їхні почуття", – зазначили в студії.

Там також додали, що, згідно з законом (ст. 22 Закону України "Про авторське право та суміжні права"), студії "Квартал 95" не потрібно було отримувати дозвіл на використання зазначеного відео у авторів або їхніх родичів.

"Ми використали відеоролики з мережі інтернет, куди їх самостійно виклали його власники з метою публічного показу без обмеження кола користувачів, які можуть його переглядати.

Тож використання таких відеороликів іншими людьми є правомірним, адже особа сама відкрила перегляд для публіки, чим дала свою згоду на поширення", – підкреслили в "Квартал 95".

Наталія Назаренко підтвердила, що їй зателефонували зі студії, висловили вибачення та обіцяли змінити шматок відео з танцями воїнів.

Хто такий Юрій Назаренко

Як розповіла у коментарі для "УП. Життя" Наталія Назаренко, її чоловік був активною людиною: цікавився музикою, організовував заходи, займався волонтерством. Разом із друзями він створив еvent-кафе "Осередок", де проводили музичні події та зустрічі активістів.

Чоловік загинув у січні 2023 року під час боїв на сході України – між Соледаром та Бахмутом. За словами побратимів, 7 січня російський снайпер влучив йому у скроню. Юрію було 29 років, у нього залишилися дружина Наталія та маленький син Остап.

Нагадаємо, що студію "Квартал 95" не вперше розкритикували за комедійний номер. Раніше українців обурив виступ, присвячений начальнику Рівненського ТЦК Олександру Ярмошевичу, який потрапив у скандал після оприлюднення відео з камер спостереження. На них він на робочому місці цілувався з різними жінками-колегами.