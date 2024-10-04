З Гази врятували дівчину з Іраку, яку дитиною викрали бойовики ІДІЛ: вона не була вдома 10 років

З Гази врятували дівчину, яку 10 років тому викрали бойовики ІДІЛ. Фото ілюстративне

Із Сектора Гази врятували дівчину, яку 10 років тому викрали з Іраку бойовики терористичної організації "Ісламська держава".

Операція з її порятунку тривала 4 місяці, повідомляють Reuters та CNN.

Врятована – 21-річна Фавзія Амін Сідо. Вона належить до стародавньої релігійної меншини єзидів, що проживають в Іраку та Сирії. Коли дівчині було 11 років, її викрали бойовики ІДІЛ.

Це трапилося у 2014 році – тоді "Ісламська держава" захопила місто Синджар, що на півночі Іраку. Терористи стратили тисячі єзидських чоловіків та хлопчиків, а жінок і дівчат зґвалтували.

Протягом наступних кількох років Фавзію переправляли в різні місця в кількох країнах.

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"Ми опинилися в таборі Аль-Хол (у Сирії – ред.), потім нас перевезли до Ідлібу у 2019 році, а звідти поїхали до Туреччини. У 2020 році в Туреччині мені зробили паспорт, і я змогла полетіти зі Стамбула до Хургади (Єгипет), а потім до Гази", – розповіла дівчина.

Протягом наступного року Фавзія залишалася в Рафаху, що на півдні Сектора Гази. З початком війни у жовтні 2023 року їй доводилося часто переїжджати.

Fawzia, a Yazidi girl kidnapped by ISIS from Iraq and brought to Gaza at just 11 years old, has finally been rescued by the Israeli security forces.



For years, she was held captive by a Palestinian Hamas-ISIS member.



She has now been reunited with her family. Her story is a… pic.twitter.com/nkVotqYdov — David Saranga (@DavidSaranga) October 3, 2024

"ХАМАС постійно переслідував мене через моє єзидське походження і контакти з моєю сім'єю. Дійшло навіть до того, що бойовики відформатували мій телефон під час своїх розслідувань", – сказала дівчина.

В операції з порятунку, яка тривала понад 4 місяці, брали участь Ізраїль, США та Ірак.

Як розповіло джерело Reuters, іракські чиновники підтримували зв'язок із Фавзією протягом декількох місяців і передали інформацію про неї офіційним особам США. Останні організували її виїзд з Гази за допомогою Ізраїлю.

Викрадача дівчини вбили під час війни в Секторі Гази – ймовірно, у результаті ізраїльського удару. Тоді вона втекла до однієї зі схованок, звідки й попросила про допомогу.

Коли Фавзію вивезли в Ізраїль, вона відправилася до Йорданії, а звідти повернулася до своєї сім'ї в Іраку.

У 2014 році під час нападу ІДІЛ на Синджар терористи викрали понад 6 тисяч єзидів. Частину з них продали у сексуальне рабство, частину вивезли за кордон як "солдатів". ООН визнала це геноцидом.

За даними іракської влади, за 10 років вдалося врятувати понад 3,5 тисячі людей, однак близько 2,6 тисячі досі вважаються зниклими безвісти.