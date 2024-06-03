NYT розкрило російську схему викрадення дітей на прикладі Херсонського дитбудинку

У Росії створили спеціальну кампанію для викрадення українських дітей з окупованих територій.

Деталі схеми, яку реалізовували загарбники, на прикладі 46 вихованців Херсонського будинку дитини описало видання The New York Times.

На момент вторгнення у Херсонському дитбудинку перебували діти до 5 років. Деякі з них мали серйозні вади, як-то церебральний параліч, аутизм тощо. Але ці діти не були сиротами. Дехто мав батьків з обмеженими правами щодо дитини та чекав на вирок суду.

"Журналісти The New York Times проаналізували дописи в російських соціальних мережах, отримали доступ до фото, відео, текстових повідомлень і документів, а також провели більш ніж 110 інтерв'ю з юристами та російськими і українськими посадовцями.

На думку фахівців у галузі права, те, що відбувалося з дітьми надалі, може бути воєнними злочинами", – пишуть автори розслідування.

Серед чиновників, яких згадують у тексті, тодішній так званий "міністр охорони здоров’я" Криму Ігор Кастюкевич (позивний "Навігатор") та російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Як все відбувалось: хронологія

24 лютого 2022 року під час активного наступу росіян на Херсонщині лікарка дитячого будинку Наталя Лукіна приїхала до своїх вихованців, щоб захистити їх.

Ще за кілька тижнів до того, як росіяни ввели війська, у малюків були сформовані тривожні валізки на випадок вторгнення.

Однак у дитбудинку не було міцного укриття, яке вберегло б дітей від ворожих обстрілів. На карті бомбосховищ Наталія знайшла бетонний підвал, який вмістив 46 дітей, і разом з іншими працівниками перенесла туди малюків, їхні візки та матраци. Вони також взяли з собою їжу, ліки, електричні насоси та гастрономічні трубки для хворих дітей.

Того ж дня пастор місцевої церкви "Голгофа" завітав до підвалу та переконав персонал перевезти дітей у кращі умови. Так діти потрапили до підвалу церкви. Працівники дитбудинку затулили вікна коробками з підгузками, щоб ніхто не міг зазирнути всередину.

Діти у Херсонському дитбудинку під час окупації фото з архіву працівників закладу

У Москві ж через два дні від початку повномасштабного вторгнення в Україну (26 лютого) відбулася низка зустрічей посадовців найвищих рангів.

Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова попросила Володимира Путіна допомогти перемістити вихованців дитячих установ України, які опинилися в зоні бойових дій. "Президент" пообіцяв усунути будь-яку "бюрократичну тяганину" на шляху влаштування дітей у російські сім’ї.

У квітні 2022 року уповноважена з прав людини в Україні написала в Telegram пост із проханням допомогти врятувати дітей із Херсона. Вона оприлюднила їхнє місцеперебування.

Росіяни не забарилися з "відповіддю". Того ж дня до церкви прибули озброєні люди з вимогою повернути дітей у дитячий будинок.

Російських військових супроводжували представники пропагандистських ЗМІ, які звинуватили українську владу в спробі викрасти дітей.

Новою "директоркою" дитбудинку стала педіатриня Тетяна Завальська, яка працювала в нічні зміни і на вихідних. Вона не приховувала своїх проросійських поглядів.

Нова "директорка" дитбудинку, що погодилась на співпрацю з РФ Telegram

На фасаді вивісили триколор, а російські політики почали привозити "подарунки" та гуманітарну допомогу.

Вже у травні 2022 року Володимир Путін підписав президентський указ, який спрощував вимоги для отримання громадянства. У низці окупованих областей опікуни мали право подати заяву на отримання російського громадянства від імені українських прийомних дітей і сиріт.

Напередодні українського контрнаступу на Херсон у жовтні 2022 року росіяни вивезли з міста 46 вихованців дитбудинку. Малюків доставили у Сімферополь і розділили між двома дитбудинками.

Деталей українській стороні ніхто не повідомляв. Прихований факт про вивезення дітей колишній посол США в Управлінні глобального кримінального правосуддя Стівен Репп назвав "насильницьким переміщенням", а не евакуацією.

"Те, що Росія вважає гуманітарною місією, є відвертим воєнним злочином", — додав він.

Згодом Марія Львова-Бєлова заявила, що її офіс сприятиме влаштуванню цих дітей у російські прийомні сім'ї лише в тому випадку, якщо їхні кровні батьки не будуть знайдені в Україні.

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Це була ще одна брехня, бо росіяни "присвоювали" громадянство українським дітям, перекладали їхні документи та робили все, аби позбавити їх ідентичності, що є порушенням Конвенції про права дитини і воєнним злочином.

У грудні 2022 року Володимир Путін підписав ще один указ, який дозволяє опікунам на окупованих територіях відмовитися від українського громадянства від імені дітей під їхньою опікою.

Указ також пришвидшив саму процедуру. Раніше отримання громадянства могло зайняти до п’яти років, а тепер діти могли стати громадянами Росії за 90 днів або й швидше.

У відповідь на це Генеральний прокурор Міжнародного кримінального суду видав ордери на арешт Володимира Путіна та його Уповноваженої з прав дитини, звинувативши їх у "незаконному" вивезенні "щонайменше сотень дітей" із дитячих будинків по всій Україні.

Що відомо зараз

Від моменту примусового вивезення українських дітей з дитбудинку у Херсоні минуло 19 місяців. За ці майже два роки діти подорослішали, і тепер вихователі заледве впізнають своїх підопічних.

Лише семеро вихованців Херсонського дитбудинку вдалося повернути в Україну. На жаль, одна дитина померла від епілептичного нападу.

Профілі ще 22 дітей з’явилися у російському федеральному банку даних дітей-сиріт. В анкетах зазначено, що вони з Криму, але інформації щодо місця народження немає.

Щонайменше двоє з них вже влаштовані в російські сім'ї.