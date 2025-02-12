ЗМІ: Українського пастора підозрюють у продажі двох сиріт з Київщини американському подружжю

Національна поліція України розслідує ймовірний продаж двох братів-сиріт родині зі США. До викрадення дітей вважають причетним колишнього пастора євангельської церкви "Дім отця Небесного" Романа Корнійка та директорку інтернату "Отчий дім" Ганну Гупцову.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів незалежного антикорупційного центру NGL.media.

Евакуація українських вихованців інтернату до Німеччини

На тлі масової евакуації українців з Києва та його околиць 25 лютого 2022 року з села Святопетрівське, що біля столиці, вивезли вихованців двох інтернатів з однаковою назвою "Отчий дім".

Один із закладів підпорядковується Білгородській сільській раді, а інший – Київській обласній. Приміщення останнього належить благодійній організації "Міжнародна благодійна фундація "Отчий дім", яка разом з німецькою фундацією S’Einlädele опікувалася вихованцями інтернату.

Після початку великої війни українських дітей з-під Київщини вивезли до Фрайбурга (Німеччина), де базується S’Einlädele.

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Тоді вихованців закладів у дорозі до Німеччини супроводжував очільник "МБФ Отчий дім" і пастор євангельської церкви "Дім отця Небесного" Роман Корнійко, директорка інтернату Білгородської сільради Ганна Купцова та деякі вихователі закладу.

Натомість очільниця обласного інтернату Оксана Лукіна покинула дітей та нібито виїхала до Молдови.

У німецькому Фрайбургу маленьких українців поставили на облік генерального консульства в Мюнхені і міської служби у справах дітей. Вихованців інтернатів розселили разом із вихователями та Романом Корнійком по чотирьох таборах.

Пізніше в репортажі газети "Факти" чоловік розповів деталі евакуації та нібито турботливе ставлення до них з боку німців. У матеріалі зазначається, що пастора діти буцімто ласкаво називають "татом Ромою".

Серед цих вихованців були двоє братів – 12-річний Нікіта та 9-річний Давид, які після смерті їхньої матері у 2016 році проживали разом в інтернаті "Отчий дім".

Пара зі США вивозить братів із Німеччини

Американське подружжя Бетсі та Стюарта Джиннів із Каліфорнії (США) дізналися про братів від пастора американської церкви Light Church. Про це вони розповіли християнському блогеру зі США Ронні Мослі.

Згодом Бетсі зв'язалася з українським інтернатом "Отчий дім", аби дізнатися, чи може разом із чоловіком взяти під опіку братів Нікіту та Давида.

За словами блогера Мослі, тоді парі пояснили, що дітей не зможуть усиновити ні в Німеччині, де ті мають статус біженців, ні в Україні, де від початку великої війни зупинили таку можливість для іноземців.

Однак Бетсі та Стюарт приїхали до Фрайбурга, де жили разом із Нікітою та Давидом у таборі, "сподіваючись на те, що Бог покаже їм шлях для усиновлення".

Розслідування викрадення дітей

У січні 2023 року брати покинули Німеччину в супроводі американки Бетсі Джинн. Відомо про це стало лише через три місяці, коли до Фрайбурга приїхала нова очільниця закладу "Отчий дім" Євгенія Охріменко.

Після повернення з Німеччини вона звернулася до поліції через зникнення дітей після евакуації до Німеччини.

На підставі її заяви українська поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 149, частиною 4 статті 358 – торгівля людьми та підроблення документів.

Фігурантами досудового розслідування викрадення дітей став пастор Роман Корнійко та директорка інтернату Білгородської сільради Ганна Купцова. Остання надала журналістам скриншоти свого листування з Євгенією Охріменко.

У повідомленнях йдеться про те, що Охріменко нібито знала про перебування Нікіти та Давида в Штатах та мала відеозустріч з подружжям Джинн.

Скриншоти Скриншоти Скриншоти Скриншоти

За судовими ухвалами кримінального провадження відомо, що служба у справах дітей Фрайбурга дозволила Нікіті та Давидові покинути країну через те, що отримала підроблений лист від колег з Київської військової адміністрації.

Українці слідчі вважають, що Роман Корнійко та Ганна Купцова отримали 30 тисяч доларів від американців за можливість вивезти сиріт до США.

"Органом досудового розслідування встановлено, що працівники дитячого центру за грошову винагороду в сумі 30 тисяч доларів США передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які своєю чергою переправили останніх до Сполучених Штатів Америки, де їх утримують місцеві жителі.

За попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Ж. перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки США", – йдеться в одному із судових рішень.

Слідчі провели обшуки в приміщеннях "МБФ Отчий дім", вилучили документи та гроші, а також наклали на них арешт. Український суд зобов'язав залучити братів до справи як потерпілих. Нікіту та Давида також оголосили у міжнародний розшук як безвісти зниклих.

Однак досі підозру не оголошували жодному з фігурантів справи.

Спроби американців оформити опіку над сиротами

У січні 2023 року Бетсі та Стюарт Джинни привезли братів Нікіту та Давида до власного будинку в містечку Енсінітас. Через місцевий суд подружжя намагається отримати постійну опіку над українськими дітьми, про що свідчать їхні заяви.

У документі Бетсі заявляє, що до їхньої церкви звернулися працівники українського дитячого будинку з проханням нібито "спонсорувати" дітей.

Поки з формальних причин американський суд відхилив заяву подружжя.

Фрагмент заяви до суду щодо опіки над дітьми

Де зараз перебуває Роман Корнійко і що каже на звинувачення?

Роман Корнійко залишив посаду очільника української церкви "Дім отця Небесного" та більше не є керівником організації "МБФ Отчий дім". Новий пастор спільноти Павло Ревюк заявив, що Корнійко проживає в США.

Корнійко відмовився коментувати звинувачення, однак його адвокат Олексій Коноваленко заперечив отримання коштів за організацію виїзду дітей до США.

Фото: Асоціація "Поклик"

Юрист також пояснив, що підставою виїзду дітей до Штатів був "стан їхнього здоров'я", який нібито погіршився через "тяжкі умови проживання у Фрайбургу", а також "потенційна можливість зараження інших дітей/вихователів".

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Інша юристка пастора Ольга Веретільник пояснила, що в Німеччині не вдалося отримати потрібні для старшого хлопчика ліки, тому той "почав в'янути на очах". При цьому молодша дитина буцімто перемогла "відкриту форму туберкульозу".

"Побоювалися рецидиву за ослабленого організму в умовах, в яких спершу проживали діти (влітку в кімнатах модульних будиночків при відчинених вікнах температура вночі сягала 36°C, бо вентиляція і кондиціювання були відсутні).

Американська сім’я періодично приїздила і на волонтерських засадах допомагала вихователям у цій групі з повсякденними обов’язками. Вони звернули увагу на фізичний стан обох братиків і запропонували повезти їх на обстеження і лікування до США", – заявила адвокатка.

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