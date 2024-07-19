Росіяни катували та били струмом: з окупації вдалося повернути ще 12 дітей

Із тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей повернули 12 українських дітей.

Наразі вони перебувають на підконтрольній Україні території, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, родичі дітей розповідали, що на окупованих територіях росіяни змушували їх оформити російське громадянство – без нього люди там не можуть скористатися соціальними послугами чи звернутися до медиків.

"Лікарі навіть не приймають дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд. Однак батькам пропонують відправити дітей на "реабілітацію", яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням.

Саме відчуття своєї безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей, стало для родин поштовхом виїзду на підконтрольну Україні територію", – зазначив Дмитро Лубінець.

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Повернуті діти та їхні родини зараз перебувають у безпеці Омбудсмен України Дмитро Лубінець

Крім того, деякі діти примусово відвідували російську школу. Під час уроків ворог пропагував ідею "русского міра".

Дітлахи та їхні родини розповіли, що їм довелося пережити в окупації.

"Росіяни на ТОТ затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також катують. Також регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців", – наголосив омбудсман.

Зараз всі вони в безпеці. У Центрі захисту прав дитини з ними поспілкувалася команда фахівців, які зафіксували злочини окупантів, від яких вони постраждали.

Дмитро Лубінець вкотре нагадує, у разі зникнення дитини треба звернутися до Національної поліції України, зателефонувавши на "102".

Якщо ви впевнені, що дитина перебуває на тимчасово окупованих територіях або її вивезли до Росії, то слід повідомити про це Офіс омбудсмена. Зробити це можна таким чином:

якщо ви перебуваєте в Україні, то зателефонувати на "гарячу лінію" за номером 0 800 50 17 20;

якщо за кордоном – 044 299 74 08;

відправити лист на електронну скриньку [email protected].

Нагадаємо, нещодавно з окупованих територій повернули вісім українських дітей віком від 7 до 17 років.