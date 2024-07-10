На кордоні росіяни погрожували тюрмою та екстрасенсами: з окупації повернули ще 8 українських дітей
З окупованих частин Херсонської та Донецької областей на підконтрольну Україні територію повернулися вісім українських дітей віком від 7 до 17 років.
Про це повідомив голова благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Один з повернутих підлітків Сергій двічі намагався виїхати з окупації. На першому кордоні його затримали росіяни, погрожували тюрмою, звинувачували в брехні та хотіли загіпнотизувати екстрасенсом, щоб хлопець розповів правду на допиті.
Олена, мати двох врятованих дітей, одна з яких має серйозну хворобу, розповіла, що її били російські окупанти до втрати свідомості, а потім наказали нікому не говорити, що в неї щось болить.
Ще один врятований підліток Тарас, щоб мати зв'язок в окупованому місті, купив російську сім-карту Щойно він її активував, йому прийшло повідомлення про можливість працевлаштування на російську службу за контрактом попри його неповноліття.
14-річна Мирослава, яка повернулася з окупації, розповіла, як на кордоні російський військовий погрожував їй пістолетом, щоб вона пішла на допит.
"Я дуже зраділа, коли ми перетнули кордон і нарешті опинилися в Україні. Зараз я почуваю себе дуже добре. Там залякують і б'ють, а тут вільна країна", - поділилася дівчина.
Зараз діти та дорослі в безпеці. Їх попереду чекає тривалий процес відновлення.
Загалом організації Save Ukraine вдалося врятувати з Росії та окупованих територій вже 405 дітей.
Раніше ми розповідали, що із тимчасово окупованих територій Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя вдалося повернути десятьох українських дітей.