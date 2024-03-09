В Україну повернули ще 10 дітей, які були під окупацією

Із тимчасово окупованих Росією українських територій повернули ще десятьох дітей. Зараз усі їхні сім'ї в безпеці.

Про це повідомив очільник Save Ukraine Микола Кулеба.

Серед тих, кого вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – дівчинка Аліна. Вона залишилася лише з татом після того, як її маму росіяни депортували.

Дитина примусово була змушена відвідувати російську школу, співати гімн Росії, а також дивитися фільми про "велич" країни-агресорки. За будь-яку відмову дітям погрожували занижувати оцінки.

"Хоча малювати й писати листи російським солдатам Аліна все ж відмовилася, сказавши вчительці, що не вміє малювати й не знає російської мови. Проте перегляду фільмів про "велич" російської мови уникнути не вдалося.

І це особливо цинічно з боку окупантів – примушувати дітей писати листи військовим, які вбивають їхніх батьків, матерів, братів і сестер, а також прославляти країну, яка позбавила їх спокійного життя", – пише Кулеба.

З окупації також повернули хлопчика Олексія. Його тато помер від хвороби серця.

Він також розповів, як дітей змушували навчатися за російськими підручниками, якими у школі дуже швидко замінили всі українські книжки, а також писати російським військовим листи.

"Якось однокласники знайшли табличку з українським прапором і повісили в класі, але вчителька побачила і швидко десь її викинула", – розповіла дитина.

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Орест і Меланія не бачилися з батьками майже півтора року – дітей вивезли на лівобережжя до бабусі й дідуся, щоб ті були подалі від бойових дій, а коли ЗСУ звільнили правобережжя, батьки не змогли забрати дітей.

"За цей час через постійний стрес у Меланії погіршився слух, як і в її мами Оксани. Брат і сестра дуже хотіли обійняти маму, повернутися додому. Але іноді вже й не вірили, що ця мить може колись настати", – каже Микола Кулеба.

У Save Ukraine також розповіли історію маленької Лани, яка народилася вже в окупації.

Її мама Таміла повномасштабне вторгнення зустріла вагітною.

"Дуже важко доводилося виживати в перші місяці, коли був дефіцит продуктів і ліків в окупації. Дуже сподівалася молоді жінка, що народжуватиме у вільній Україні, але ні – у пологовий їхали через кільканадцять російських блокпостів. Ледь домовилися з військовими пропустити їх.

Нове життя народжувалося під вибухи. Породіллі було дуже страшно, та, на щастя, обійшлося без сховища. Додому їх виписали через чотири години після пологів, так і не зробивши дитині жодного щеплення", – зазначає очільник Save Ukraine.

Раніше з окупації вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки не бачили матір.