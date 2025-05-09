З Сумщини евакуювали жінку з 12 собаками: вона жила на своїй вулиці одна

Евакуаційні групи поліції "Білі Янголи" вивезли з прикордоння Сумщини місцеву жінку з 12 собаками.

Галина Олександрівна залишалась єдиною мешканкою на своїй вулиці, жила серед зруйнованих обстрілами будинків і постійної небезпеки, розповіли в поліції Сумської області.

Жінка боялася жити під обстрілами, але не виїжджала, бо не могла залишити 12 собак, які стали для неї родиною.

Багато хто вмовляв Галину евакуюватися без тварин, але вона була непохитна: "Або з усіма, або ніяк".

Жінка телефонувала всім, кому могла, з проханням допомоги, та чула відмови. Хтось не міг приїхати в небезпечний район, а хтось не міг забезпечити перевезення такої кількості тварин.

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Проте екіпаж "Білого янгола" не залишив жінку в біді. Правоохоронці приїхали до села і вивезли пані Галину разом із усіма її чотирилапими друзями.

Зараз жінка разом зі своїми улюбленцями перебуває в безпечнішому місці.

"Прощаючись із поліцейськими біля свого нового прихистку, вона щиро дякувала їм за допомогу та підтримку в найважчі хвилини свого життя", – кажуть у поліції.

Нагадаємо, раніше 70-річний чоловік вивів з Донеччини трьох корів і собаку. Він прямував до Полтавщини, але біля Ізюма його помітили волонтери та допомогли з евакуацією.