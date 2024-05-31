Вивів трьох корів і собаку: біля Ізюма врятували 70-річного чоловіка, який пішки йшов з Донеччини

Чоловік з Донеччини намагався пішки дійти до Полтавщини з трьома коровами і собакою, щоб не кидати їх під обстрілами

На Харківщині зоозахисники евакуювали літнього чоловіка, який разом з трьома коровами і собакою пішки йшов з села Торське Донецької області.

70-річний Володимир намагався самостійно дійти з Донеччини до Полтавщини і вже подолав майже 60 км, але неподалік від Ізюма його помітила військовослужбовиця.

Захисниця звернулася по допомогу до благодійного фонду "Землячки" та зоорятівників, які розпочали евакуацію, повідомили "УП. Життя" в організації UAnimals.

"Коли мене питають, звідкіля ви йдете, то я відповідаю – "з того світу". Від нашого села залишилось мало… Росія розкидала стільки "пелюсток", що їх не зібрати і за 10 років. Якщо наступиш – скалічить тебе. А худобі ж ти нічого не скажеш…

Коли до нас звернулася дівчина і запропонувала допомогу, ми трошки подумали і вирішили, що буде набагато краще, якщо нас волонтери доставлять у Полтавську область", – розповів Володимир.

Не міг кинути корів: історія "подорожі" 70-річного чоловіка

До Харківщини разом з Володимиром дійшли корови Муха, Зойка і Мала, а також пес Жорик UAnimals

Володимир жив у селі Торське Лиманського району, але мусив полишити дім. За його словами, російські позиції пролягали за 3 км від його будинку, а в останній тиждень окупанти дуже сильно обстрілювали село.

"Коли я виходив, в останній день були сильні "прильоти". Почались десь з 10 вечора і до першої ночі не припинялися ні на хвилину.

Коли було попадання в сусідський дім, ми швиденько схопили те, що можна було, я забрав три корови і щеня. І о другій ночі ми рушили на західний напрямок. Коли вийшли в сусіднє село, було видно зарево на тому місці, де була моя хата", – пригадує чоловік.

Чоловік взяв із собою лише найважливіше – трьох корів на прізвисько Муха, Зойка і Мала, а також цуценя Жорика. Він майже дійшов до Ізюма, коли його помітила військова.

"Одна із захисниць, яка зараз служить в Харківській області, сказала, що повз їхні позиції пройшов дідусь з трьома коровами. Вони його спинили, розпитали, а він сказав, що в Торському уже зовсім небезпечно. Він не зміг кинути корів і не знав, як їх перевезти, тому вирішив йти з ними пішки.

Військовослужбовиця набрала "Землячок", а вони звернулися до нас. Я одразу підключила наш відділ прямої допомоги, який займається евакуаціями", – розповідає комунікаційниця UAnimals Людмила Смоляр.

Фонд “Землячки” знайшов будинок на Полтавщині для Володимира і його великого господарства UAnimals

З допомогою військових волонтерам вдалося розшукати Володимира і переконати його дочекатися автівки. Спочатку зоозахисники евакуювали двох корів, а потім повернулися за Володимиром і рештою його тварин.

Фонд "Землячки" знайшов будинок на Полтавщині для Володимира і його великого господарства – евакуаційна команда вже привезла чоловіка туди.

Також після допису UAnimals із зоозахисниками зв’язався хлопець, який представився онуком Володимира. Невдовзі зоозахисники сконтактують хлопця з дідусем.

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