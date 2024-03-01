Жили за 300 метрів від фронту: з Торецька евакуювали родину з двома дітьми

Скрін з відео ГУ НП в Донецькій області

З міста Торецьк, що на Донеччині, евакуювали родину з двома дітьми. Їхній дім розташований за 300 метрів від лінії фронту.

Сім’я не наважувалася виїжджати через літніх бабусь, повідомляють у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.

У відео, яке опублікували у поліції, мати дітей пояснює, що в однієї бабусі – деменція, а в іншої – хворі ноги. Через кілька хвилин вмовлянь жінка погоджується на евакуацію.

Двох хлопчиків, їхніх батьків і маломобільних бабусь правоохоронці вивезли до евакуаційного шелтера, звідки родина поїхала до Києва.

Наразі у Торецьку залишаються 17 дітей. Через близькість до лінії фронту в Торецькій громаді триває примусова евакуація.

"Більшість дорослих усвідомлюють ситуацію та вже вивезли малечу в безпечні регіони. Утім, є родини, які категорично відмовляються евакуюватись. Аби переконати батьків, правоохоронці Донеччини проводять профілактичні відпрацювання", – кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що на Харківщині планують запровадити обов’язкову евакуацію ще з 18 сіл.