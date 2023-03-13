Що варто обговорити з дітьми перед евакуацією та як поводитися під час від’їзду – Мінреінтеграції

2216 13 березня 2023

Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Дорослим необхідно чітко дотримуватися алгоритму дій під час вимушеного від’їзду. Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Як батькам діяти під час евакуації дітей: поясніть дитині, що це вимушений захід, щоб сім’я перебувала в безпеці. А коли безпекова ситуація стабілізується, можна буде повернутися додому;

у дорозі розважайте дитину іграми та відволікайте розмовами, зберігайте і транслюйте власний спокій і впевненість; Фото: triocean2011/Depositphotos домовтеся про правила поведінки, зокрема у небезпечній ситуації, коли дитина повинна виконувати ваші прохання миттєво і без суперечок;

перед тим, як вийти з дому сфотографуйте дитину. Адже, якщо вона загубиться, то у вас буде найбільш точна світлина, за якою люди зможуть швидше допомогти її впізнати;

переконайтеся, що дитина знає своє ім’я, прізвище, а також імена та прізвища батьків;

покладіть до кишені записку з усіма контактними даними;

після прибуття у прихисток, поясніть дитині, що це нове тимчасове житло, але скоро ви повернетеся додому. Нагадаємо, 7 березня Кабмін схвалив механізм про примусову евакуацію дітей з Бахмута. Читайте також: Немовлят вкладали по двоє на сидіння: історія евакуації дитячого будинку з Харкова