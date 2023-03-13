Що варто обговорити з дітьми перед евакуацією та як поводитися під час від’їзду – Мінреінтеграції

Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Дорослим необхідно чітко дотримуватися алгоритму дій під час вимушеного від’їзду.
Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як батькам діяти під час евакуації дітей:
- поясніть дитині, що це вимушений захід, щоб сім’я перебувала в безпеці. А коли безпекова ситуація стабілізується, можна буде повернутися додому;
- у дорозі розважайте дитину іграми та відволікайте розмовами, зберігайте і транслюйте власний спокій і впевненість;
|Фото: triocean2011/Depositphotos
- домовтеся про правила поведінки, зокрема у небезпечній ситуації, коли дитина повинна виконувати ваші прохання миттєво і без суперечок;
- перед тим, як вийти з дому сфотографуйте дитину. Адже, якщо вона загубиться, то у вас буде найбільш точна світлина, за якою люди зможуть швидше допомогти її впізнати;
- переконайтеся, що дитина знає своє ім’я, прізвище, а також імена та прізвища батьків;
- покладіть до кишені записку з усіма контактними даними;
- після прибуття у прихисток, поясніть дитині, що це нове тимчасове житло, але скоро ви повернетеся додому.
Нагадаємо, 7 березня Кабмін схвалив механізм про примусову евакуацію дітей з Бахмута.
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