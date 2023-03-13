Що варто обговорити з дітьми перед евакуацією та як поводитися під час від’їзду – Мінреінтеграції

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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13 березня 2023

Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Дорослим необхідно чітко дотримуватися алгоритму дій під час вимушеного від’їзду.   

Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як батькам діяти під час  евакуації дітей:

  • поясніть дитині, що це вимушений захід, щоб сім’я перебувала в безпеці. А коли безпекова ситуація стабілізується, можна буде повернутися додому;
  • у дорозі розважайте дитину іграми та відволікайте розмовами, зберігайте і транслюйте власний спокій і впевненість;
 Фото: triocean2011/Depositphotos
  • домовтеся про правила поведінки, зокрема у небезпечній ситуації, коли дитина повинна виконувати ваші прохання миттєво і без суперечок;
  • перед тим, як вийти з дому сфотографуйте дитину. Адже, якщо вона загубиться, то у вас буде найбільш точна світлина, за якою люди зможуть швидше допомогти її впізнати;
  • переконайтеся, що дитина знає своє ім’я, прізвище, а також імена та прізвища батьків;
  • покладіть до кишені записку з усіма контактними даними;
  • після прибуття у прихисток, поясніть дитині, що це нове тимчасове житло, але скоро ви повернетеся додому.

Нагадаємо, 7 березня Кабмін схвалив механізм про примусову евакуацію дітей з Бахмута.

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