Вчені з'ясували, як соціальна поведінка тварин змінюється з віком

Дослідники кажуть, що не лише люди з віком стають менш соціальними. Чимало тварин поводяться так само. І така поведінка може мати користь для їхнього здоров’я.

Про це йдеться у новій серії досліджень, опублікованих у науковому журналі The Royal Society, пише The Guardian.

Науковці вивчали різних тварин, як-от приматів, копитних, комах і птахів, щоб визначити у них "вікові особливості", а також їхні причини та наслідки.

Спостерігаючи за макаками, вчені виявили, що в старших особин, які мають менше соціальної взаємодії, ризик виникнення захворювань, особливо важких для їхньої вікової групи, є нижчим. Така поведінка притаманна й людям, кажуть науковці.

"Схоже, що існує дуже загальна закономірність того, що люди з віком стають менш соціальними", – сказав доктор Джош Ферт з Університету Лідса.

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Ферт зазначив, що, можливо, літні люди менш соціально активні, оскільки їм не потрібно ділитися інформацією так само, як це роблять молоді люди, в той час як такий підхід може також допомогти їм уникнути інфекцій.

"Таким чином, хоча, безумовно, варто продовжувати намагатися пом'якшити очевидні недоліки, які можуть виникнути через зменшення соціальних зв'язків з віком, ми також повинні розглянути потенційні переваги", – сказав Ферт.

В іншому дослідженні, співавтором якого був Джош Ферт, команда вивчали гельмінтів у диких дорослих самок благородного оленя. І їхні висновки були подібними.

"Ми виявили, що ймовірність зараження цими нематодами зростає з віком, але інфікування можна уникнути, якщо не взаємодіяти з великою кількістю особин", – зауважив Ферт.

Нагадаємо, американські вчені досліджували "почуття гумору" у людиноподібних мавп і виявили, що вони можуть грайливо дражнити та кепкувати один з одного.