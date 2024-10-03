Перші 11 тисяч студентів отримають грант на навчання: МОН підписало наказ

МОН підписало наказ про 11 тисяч грантів

Міністерство освіти та науки підписало перший наказ про призначення грантів на навчання у закладах вищої освіти для майже 11 тисяч студентів.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

"Підписано перший наказ Міністерства освіти і науки про призначення державних грантів на навчання вступникам 2024 року.

Кошти на рахунки закладів вищої освіти для покриття частини вартості навчання 10,809 студентів (це перші, які підтвердили в Дії сертифікат про грант) будуть вже незабаром перераховані", – заявив він.

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Михайло Винницький додав, що ці студенти вже незабаром отримають відповідне підтвердження в "Дії".

Наступні накази про призначення грантів МОН підпише, коли надійдуть подальші підтвердження сертифікатів від студентів.

Дедлайн підтвердження сертифікатів у "Дії" – 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно у МОН розповіли, чи може студент повернути сплачені за навчання кошти, якщо отримав грант.

У Міносвіти повідомили, студенти яких вишів цьогоріч отримали найбільше грантів. Лідерами за кількістю заявок є Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет "Львівська політехніка".