Перші 11 тисяч студентів отримають грант на навчання: МОН підписало наказ
Міністерство освіти та науки підписало перший наказ про призначення грантів на навчання у закладах вищої освіти для майже 11 тисяч студентів.
Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.
"Підписано перший наказ Міністерства освіти і науки про призначення державних грантів на навчання вступникам 2024 року.
Кошти на рахунки закладів вищої освіти для покриття частини вартості навчання 10,809 студентів (це перші, які підтвердили в Дії сертифікат про грант) будуть вже незабаром перераховані", – заявив він.
Михайло Винницький додав, що ці студенти вже незабаром отримають відповідне підтвердження в "Дії".
Наступні накази про призначення грантів МОН підпише, коли надійдуть подальші підтвердження сертифікатів від студентів.
Дедлайн підтвердження сертифікатів у "Дії" – 5 листопада 2024 року.
Нагадаємо, нещодавно у МОН розповіли, чи може студент повернути сплачені за навчання кошти, якщо отримав грант.
У Міносвіти повідомили, студенти яких вишів цьогоріч отримали найбільше грантів. Лідерами за кількістю заявок є Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет "Львівська політехніка".