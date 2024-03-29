Телескоп Хаббл три роки досліджував зірки в ультрафіолетовому світлі: як і навіщо
Астрономи за допомогою телескопа Хаббл впродовж трьох років збирали інформацію про зірки, які можна побачити лише в ультрафіолетовому світлі.
Оскільки ультрафіолетове світло можна спостерігати лише з космосу, Hubble є єдиним активним телескопом, який може виконати це дослідження, зазначають у NASA.
Масштабний проєкт ULLYSES (Бібліотека ультрафіолетової спадщини молодих зірок як основних стандартів) завершили в грудні 2023 року. Це дослідження розкриває таємницю формування, еволюції та впливу зірок
"Воно вплине на загальну астрофізику – від екзопланет до впливу масивних зірок на еволюцію галактик і розуміння найраніших етапів розвитку Всесвіту", – сказала керівниця дослідження Наукового інституту космічного телескопа (STScI) у Балтіморі Джулія Роман-Дюваль.
Команда вчених вивчила 220 зірок, а потім поєднала ці спостереження з інформацією з архіву Хаббла про 275 додаткових зірок. Так виникла ціла бібліотека даних про зірки – їхню температуру, хімічний склад та обертання навколо Сонця.
Науковці також досліджували надгарячі, масивні блакитні зірки, що в мільйон разів яскравіші за Сонце. Вони яскраво світяться в ультрафіолетовому світлі, яке може легко виявити Хаббл.
ULLYSES націлився на блакитні зірки в сусідніх галактиках, де бракує елементів, важчих за гелій і водень. Цей тип галактик був поширений у дуже ранньому Всесвіті.
"Спостереження ULLYSES є сходинкою до розуміння тих перших зірок і їхніх вітрів у Всесвіті, а також того, як вони впливають на еволюцію їхньої молодої галактики", – додала Роман-Дюваль.
Дослідники також вивчали молоді зірки, менш масивні за наше Сонце. Вони випускають потік високоенергетичного випромінювання, зокрема вибухи ультрафіолетового світла та рентгенівські промені. Оскільки вони все ще ростуть, то збирають матеріал з планетоутворюючих дисків пилу та газу.
Хаббл аналізує, як вони набираю масу, скільки енергії цей процес виділяє в навколишнє середовище тощо.
Бурхливе ультрафіолетове світло від молодих зірок впливає на еволюцію цих дисків у процесі формування планет, а також – на шанси придатності новонароджених планет до життя. Цільові зірки розташовані в сусідніх областях зореутворення в нашій галактиці Чумацький Шлях.
"Спочатку ULLYSES була задумана як програма спостережень із використанням чутливих спектрографів Хаббла. Однак вона була значно покращена завдяки скоординованим та допоміжним спостереженням спільноти з іншими наземними та космічними обсерваторіями.
Таке широке охоплення дозволяє астрономам досліджувати життя зірок у безпрецедентних деталях і намалювати більш повну картину властивостей цих зірок і того, як вони впливають на навколишнє середовище", – сказала Роман-Дюваль.