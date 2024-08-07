Представниця ООН: Понад 95% українських військовополонених зазнали тортур у Росії

В ООН повідомили, що понад 95% українських військовополонених зазнали тортур у Росії. Водночас табори для полонених в Україні відповідають нормам гуманітарного права.

Про це в ефірі нідерландського телеканалу NOS заявила очільниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.

"Полонені зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими прутами та палицями, роздягають, жорстко б’ють електричним струмом. Це жахливо. Безумовно, це найгірше, що я бачила за 20 років своєї кар’єри під час відвідин полонених від імені ООН.

Таке сталося з більш ніж 95% українських військовополонених. Це прирівнюється до воєнного злочину", – заявила вона.

Белл також розповіла, що інформацію щодо перебування у полоні українських військовополонених найчастіше вони збирають під час розмов вже після їхнього повернення.

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Водночас до російських військовополонених моніторингова місія має прямий доступ та може безпосередньо оцінити місце утримання.

"Українська влада надає нам доступ до таборів і тимчасових в’язниць для військовополонених. У перші дні там були деякі проблеми, проте за останні 1,5 року ми спостерігали умови утримання, які відповідають нормам гуманітарного права війни", – додала очільниця моніторингової місії ООН.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, скільки може тривати реабілітація після полону.