Скільки може тривати реабілітація після полону – пояснення Міноборони

Після полону: скільки триватиме реабілітація та чи можлива демобілізація

Реабілітація військових після полону не має часових обмежень.

Але після повного одужання бійця можуть знову відправити на фронт. Про це йдеться у відповіді на запит “УП.Життя” до Міністерства оборони України.

“Тривалість реабілітаційного лікування звільнених військовослужбовців залежить від кожного конкретного клінічного випадку.

Реабілітаційна допомога у реабілітаційних госпіталях (відділеннях) надається мультидисциплінарною реабілітаційною командою протягом реабілітаційного циклу”, – пояснили в Центрі відновлення особового складу Збройних Сил України.

У разі медичних та психологічних показань звільнені полонені можуть проходити декілька реабілітаційних циклів у рік.

Після фізичної та психологічної реабілітації бійці мають повторно пройти медичний огляд госпітальними (гарнізонними) ВЛК, щоб ті визначили ступінь придатності до військової служби.

Але все не так просто, бо комісія також враховує:

вік;

освіту;

військовий фах;

підготовку;

досвід;

фактичну працездатність;

мотивацію до подальшого проходження військової служби;

думку командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках;

можливість подальшого проходження військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану здоровʼя.

Тож якщо військового після полону та реабілітації ВЛК визнає придатним, він має повернутись до виконання своїх обовʼязків.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві оборони нещодавно заявили, що військові після полону мають пройти повний цикл оздоровлення та реабілітації, напрацьований спільно з іноземними фахівцями за західними методиками.