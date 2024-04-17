Мовний омбудсмен нагадав, коли російська мова має повністю зникнути з ефірів

Норма, що набуде чинності, передбачає обов'язковий переклад, дублювання або озвучення з інших мов на українську.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадує, що за три місяці, 17 липня, набуває чинності одна з норм Закону України "Про медіа". Це посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах програм.

"Відтак, вже за три місяці використання недержавної мови в ефірах допускається лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах.

А всі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською", – наголосив мовний омбудсман.

Посадовець вважає, що такі вимоги до теле- і радіовісників сприятимуть припиненню режиму українсько-російської двомовності.

Кремінь нагадує, що раніше Конституційний Суд України визначив, що використання двох мов не відповідає конституційному статусу української мови як єдиної державної та є порушенням прав громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

"Також це спричиняє зовнішнє звуження простору вживання української мови, підриває зсередини саму її систему, спотворює її структуру, створює ґрунт для її внутрішнього розкладу, зумовлюючи її занепад", – вказала на потенційну загрозу Велика палата Конституційного Суду.

Наразі чинні вимоги щодо мови ефірів передбачають обов’язкове використання української для телеканалів, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, не менше, ніж 90% загального часу ефіру між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00 годинами. Норма поширюється і на трансляцію фільмів.

Нагадуємо, раніше Уповноважений із захисту державної мови закликав до відповідального написання скарг і пояснив, як оформити звернення правильно.