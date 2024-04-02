Мовний омбудсмен просить відповідально писати скарги: в його офісі поменшало працівників

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить відповідально писати скарги на порушення мовного законодавства, адже працівники його Секретаріату завантажені.

"Для підвищення ефективності розгляду скарг просимо максимально відповідально підходити до процесу їх подання. Для оперативної обробки звернень щодо порушень Закону про державну мову просимо оформлювати скарги належним чином", – закликав мовний омбудсмен у соцмережах.

З 1 квітня 2024 року штат держслужбовців скоротився у всіх державних органах, зокрема у Секретаріаті Уповноваженого.

Працівників поменшало майже на 30%, тому не в кожній області вдається призначити працівників для перевірки скарг.

"Навантаження на працівників Секретаріату також суттєво зросло, оскільки скарг не меншає. Тому ваше відповідальне ставлення до скарг, чітка фіксація порушень, наявність вагомих доказів дозволить ефективно та більш оперативно проводити передбачені законодавством заходи державного контролю", – пише Кремінь.

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Як оформити скаргу мовному омбудсмену?

Подати скаргу щодо порушення права на отримання інформації чи послуг державною мовою можна поштою (01001, м. Київ, провулок Музейний 12, Уповноваженому із захисту державної мови) або через електронну форму на сайті Уповноваженого.

У скарзі необхідно:

зазначити прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання особи;

викласти суть скарги;

зазначити електронну поштову адресу (в електронній скарзі), на яку заявникові може бути надіслано відповідь, телефон або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. Застосування підпису під час надсилання електронного звернення не вимагається.

Скарга, яка не відповідає вказаним вимогам, не підлягає розгляду.

Важливо!

Щоб прискорити швидкість та підвищити якість розгляду скарги, у ній має бути вказана інформація про суб’єкт, дії або бездіяльність якого оскаржуються (юридична особа, фізична особа-підприємець, посадова особа чи працівник тощо).

Слід вказати найменування юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, реєстраційні дані з державних реєстрів (ЄДРПОУ/ІН), контактні дані, відомості про конкретних посадових осіб чи працівників.

Усі необхідні відомості містяться в рахунках-фактурах, накладних, фіскальних чеках, інших платіжних документах, або у куточках споживача.

Також важливо вказати дату, час, місце (адресу) події.

Омбудсмен ще рекомендує додати докази на підтвердження: фото, відео, аудіозаписи, будь-які інші фактичні дані, які допоможуть встановити наявність чи відсутність адміністративного правопорушення.

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Також у Секретаріаті омбудсмена нагадують, що українці можуть поскаржитись на послуги недержавною мовою, напряму звернувшись до посадових осіб суб’єкта господарювання.

Це можна зробити через телефони "гарячої лінії", електронну пошту, електронні форми на інтернет-представництвах тощо.

Нагадаємо, у 2023 році мовний омбудсмен отримав рекордну кількість звернень. Він розповів, які порушення мовного закону торік фіксували найчастіше.