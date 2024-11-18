Ведучий у Литві закликав забирати дітей із сімей, що споживають російський контент: його звільнили

У Литві звільнили телеведучого суспільного мовника LRT Альгіса Раманускаса. Він закликав забирати дітей у тих литовців, які дивляться фільми або слухають музику російською, пишуть Delfi та LRT.

Журналіст сказав у прямому ефірі, що варто забирати дітей у сімей, де мама голосно слухає російську музику, а тато увімкнув російський серіал.

"Тут лише питання, що зробити спочатку: відібрати дітей і потім розстріляти, чи на очах у дітей... Ні, звісно, ​​відібрати дітей", – сказав телеведучий.

Литовський центр із прав людини, а також представники деяких литовських політичних партій звернулися до правоохоронних органів щодо таких слів Раманаускаса.

У своєму Facebook журналіст уточнив, що має на увазі "русифіковану Литву" та громадян, які споживають плоди російської естради.

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За його словами, він не закликав убивати російськомовних литовців, хоч і "щиро ненавидить русскій мір".

Однак прокуратура Литви розпочала розслідування за звинуваченням у публічному підбурюванні до насильства і фізичної розправи за ознаками національності та мови.

Через це литовський суспільний мовник LRT, де працював телеведучий, припинив з ним співпрацю. На телебаченні заявили, що слова журналістка є "проявом двозначної риторики", яка "не поєднується зі стандартами й завдає шкоди репутації LRT".