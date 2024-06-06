Загиблу речницю ДСНС Євгенію Дудку нагородили відзнакою "За оборону"

Виправлено о 20:30

Пресофіцерку ДСНС України на Дніпропетровщині Євгенію Дудку посмертно нагородили відзнакою Президента України "За оборону України".

Жінка потрапила під обстріл росіян ще у квітні 2022 року та отримала важкі поранення.

Нагороду за доньку отримала мама Євгенії, Галина Григорівна, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

У березні 2023 року небайдужі українці створили петицію, де просили надати їй звання Героя України.

Євгенія Дудка отримала нагороду посмертно Міністерство внутрішніх справ України

Нагадаємо, у квітні 2022 року Євгенія разом з колегами займалася ліквідацією наслідків ворожого обстрілу по дніпровському аеропорту.

На той момент на місці події працювали рятувальники, коли росіяни вдарили вдруге. Євгенія отримала важкі травми.

Жінка проходила лікування в Україні та в одній із німецьких клінік, згодом повернулася додому.

У соціальних мережах Євгенія активно ділилася з підписниками процесом відновлення – відповідала на питання, які часто ставили їй та її чоловіку Ігорю, який також працював у ДСНС.

Однак врятувати її не вдалося. Торік у березні Євгенія померла. Їй було всього 32 роки.

Важливо! У попередній версії новини помилково було вказано, що Євгенії присвоїли звання Героя України. Однак це не так. Редакція "УП.Життя" перепрошує за помилку.