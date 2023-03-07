"Отримала пропозицію одружитися в реанімації": історія рятувальниці, яка померла після 11 місяців боротьби за життя

У вівторок, 7 березня, померла керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка, яка потрапила під російський обстріл ще у квітні минулого року.

Про це повідомили у ДСНС України.

Жінка боролася за життя протягом 11 місяців. Колеги вважали Євгенію професіоналкою своєї справи.

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"Немає тих слів у цьому світі, щоб висловити сум та жахливий біль від страшної втрати. Євгенія справжня професіоналка своєї справи, патріотка", – йдеться в повідомленні.

Євгенія Дудка

Євгенія проходила лікування в одному із київських медзакладів. До України вона повернулася після тривалого лікування за кордоном.

"11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач, що не зміг тебе врятувати", – написав чоловік Євгенії Ігор Гетало.

Скріншот з Instagram чоловіка Євгенії Ігора Гетало

Колега Євгенії Олена Перевозник теж відреагувала на сумну звістку:

"Відчуваю усім тілом біль втрати, біль, яку відчуває зараз її мама, чоловік, рідні, друзі...".

10 квітня 2022 року Євгенія Дудка разом з колегами-надзвичайники ліквідовували наслідки російського обстрілу аеропорту в Дніпрі.

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Тоді Росія завдала повторного удару, внаслідок чого постраждало 6 рятувальників.

Поранення Євгенії було найважчим.

Жінка довгий час лікувалася у Німеччині. 1 грудня на своїй сторінці у Facebook Євгенія написала, що на той момент пів року перебувала у Берліні.

Перший час за кордоном Євгенія згадувала так:

"Коли ми з Ігор Гетало приїхали в Шаріте, то лікарі реанімації сказали, що 3 місяці і все буде гуд. Але попереду мене чекали: 4 дні коми, печінкова кровотеча, цілодобовий гемодіаліз, двобічна пневмонія, постійні болі і тошнота, сну немає взагалі і ненормальне сприйняття всього що відбувається".

Євгенія з чоловіком Ігорем.

З Ігорем, який також працює в ДСНС, Євгенія одружилася уже після поранення, коли перебувала на лікуванні – 27 травня 2022-го. Чоловік зробив їй пропозицію в реанімації.

"Комусь пропозицію роблять з букетом гарних квітів. Комусь в найкрасивіших містах та країнах. І так далі. А я отримала в реанімації. І одружилися також ми там", – розповідала жінка.

У соціальних мережах Євгенія активно ділилася з підписниками подробицями свого відновлення – відповідала на питання, які найбільше ставили їй та її чоловіку: про лікування, теперішній стан та про прогнози лікарів.

"Повірте, посмішка на фото дуже тяжко дається. Після кожної прогулянки, я ще 3 дні відходжу. 10 хвилин ходьби – 2 години дзвону в вухах та тремтіння рук і ніг", – писала Євгенія.

18 січня жінка святкувала свій 32-ий день народження. Євгенія пообіцяла собі більше мріяти та дослухатися до свого серця.

Святкування дня народження Євгенії в лікарні.

"Обіцяю більше любити: життя, себе, своє тіло. Обіцяю піклуватися про себе та не зраджувати своїм відчуттям. А ще обіцяю не боятися бути собою", – написала тоді Євгенія.

Пізніше жінка зізналася, що лікування у Німеччині стало для неї справжнім випробуванням:

"В мене питання… Чому не забезпечити Українські лікарні тими препаратами, які є закордоном, адже тільки наші лікарі дійсно ЛІКУЮТЬ І РЯТУЮТЬ. Тут тебе випробовують!"

Останній допис Євгенії датується 24 лютого цього року. Тоді, у річницю повномасштабного вторгнення РФ, вона зізналася:

"Для мене особисто 24 лютого закінчилося 10 квітня. І от до сьогодні я живу 10-м квітням. Війна кардинально змінила моє життя. Забрала здоров’я, мою улюблену справу та не дала насолодитися сімейним життям", – писала жінка 24 лютого 2023 року.