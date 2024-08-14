На фронті загинула 19-річна бійчиня Юлія Бояновська

Дівчина приєдналася до лав Збройних сил у 19 років

Юлія Бояновська із позивним "Тиша" загинула 12 серпня в бою поблизу населеного пункту Греківка, Луганщина. Вона служила у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. 2 вересня дівчині мало виповнитися 20 років.

Про це стало відомо з допису Бібрської громади, до складу якого входить село Кнісело, звідки захисниця була родом.

Бібреччина-Bibrechchyna (Бібрська ТГ)/Facebook Криївка-Музей/Facebook Криївка-Музей/Facebook Криївка-Музей/Facebook

"Із неймовірним сумом, великою скорботою і співчуттям сповіщаємо про повернення на щиті нашої Захисниці.

У визвольних боях за Україну жертовно віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства наймолодша наша героїня – старший стрілець-оператор Бояновська Юлія", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомили в організації "Правий сектор. Стрий", членкинею одного з осередків якого була Юлія, дівчина стала на захист держави у 19 років. У серпні вона доєдналася до лав 3-ї ОШБ.

"Подруга була з тих людей, що готові були в будь-який момент прийти на поміч, допомогти всім, чим зможе і надати будь-який ресурс, щоб допомогти своїй державі, побратимам і посестрам.

Людина ідеї і чину, хоробра донька української нації, а тепер наш янгол-охоронець – "Тиша", – поділилися спогадами про Юлію в організації.

У захисниці залишилися батьки та 17-річний брат Олег.

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