"Був відданим патріотом": на війні загинув "госпітальєр" Олександр Олійник

До медичного батальйону "Госпітальєри" Олександр приєднався у 2023 році

На війні загинув доброволець батальйону медичної евакуації “Госпітальєри” та інструктор навчального центру “Соломʼянські Котики” Олександр Олійник із позивним “Боґуш”.

Його не стало 19 березня, повідомили у батальйоні "Госпітальєри".

До медичного батальйону Олександр приєднався у 2023 році після проходження вишколу. Він виїжджав на ротації, де рятував військових.

"Ми знали Боґуша як неймовірно вмотивовану, чесну та порядну людину. Він прагнув завжди бути першим і в усьому хотів ставати прикладом для інших", – зазначають у батальйоні.

Згодом Олександр Олійник долучився до Збройних Сил України.

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"Сашко загинув, виконуючи свої обов'язки і здійснивши найвищий чин. Він був відданим патріотом, професіоналом своєї справи та душею компанії.

Ми пишаємося, що мали честь працювати з тобою. Дякуємо за все, друже Боґуш", – написала у своєму Facebook засновниця батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич.

Похорон відбудеться 25 березня, о 13:00 на Байковому кладовищі, у крематорії. Також родина просить утриматися від штучних квітів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про загибель на війні лікаря-ветеринара, військового Захара Палія.