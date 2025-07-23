На війні проти РФ загинув 21-річний українець: його ще дитиною всиновила родина з Італії

Після повернення в Україну Артем відшукав свого брата

На війні проти Росії загинув 21-річний українець Артем Налято, якого дитиною всиновила італійська родина. Артем пішов добровольцем в українську армію, а також відшукав на Батьківщині брата.

Про це повідомляють італійські видання II Fatto Outidiano та ANSA із посиланням на мера міста Трібано, де проживав українець.

Частину дитинства Артем провів в італійській провінції Падуя – у 12 років українця всиновила тамтешня родина. За кордоном він інтегрувався в місцеву громаду, мав роботу. Однак у серпні 2022 року вирішив повернутися в Україну, де відшукав свого брата.

Згодом Артем пішов добровольцем в українське військо. Кілька тижнів тому хлопець навідав своїх рідних у місті Трібано, а потім знову повернувся в Україну.

Доброволець загинув 14 липня внаслідок російського удару по полігону. Як повідомляє il Giornale, Артема у важкому стані доставили в лікарні, де він помер, попри спроби медиків урятувати його життя.

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"З величезним сумом ми прощаємося з Артемом Налято, який обрав йому війну за свободу своєї Батьківщини, до якої відчував глибоку прив'язаність. Ми в жалобі разом із його родиною [...]

На Батьківщину його привела близькість до брата, а також бажання зробити Україну вільною", – сказав мер міста Трібано Массімо Каваццана.

Нагадаємо, у січні 2025 року на фронті загинув доброволець та бойовий медик із Шотландії Джордан Маклаклен, який долучився до українського війська у 2022 році.