Зеленський підписав закон про грошову компенсацію військовим за невикористані дні відпустки

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4470-IX, який гарантує право військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

Йдеться як про основну, так і про додаткові відпустки.

Про це стало відомо зі сайту Верховної Ради.

Закон передбачає виплату грошової компенсації військовослужбовцям, які під час проходження служби в особливий період не використали дні щорічної основної, додаткової відпустки, а також відпустки, передбаченої для батьків дітей з інвалідністю або відповідно до статті 16-2 Закону України "Про відпустки".

Компенсацію мають надати у рік звільнення зі служби.

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У разі загибелі або смерті військовослужбовця грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток отримують особи, зазначені в його особистому розпорядженні на випадок полону. Якщо таких немає – кошти передаються у спадщину.

Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше ми розповідали, які види відпусток доступні для військових та скільки вони можуть тривати.