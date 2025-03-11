Кабмін спростив процедуру виплати одноразової допомоги постраждалим волонтерам і їхнім родинам

Уряд спростив процедуру отримання одноразової допомоги для членів родин загиблих волонтерів і благодійникам, які отримали інвалідність під час допомоги Силам оборони.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Як змінилася процедура?

У Мінветеранів зауважили, що раніше, аби отримати виплати, волонтери або їхні родини мали подати заяву до відомства, а пізніше – звернутися до одного з його структурних підрозділів за коштами.

Однак після змін Мінветеранів здійснюватиме виплати самостійно. Для цього заявникам при зверненні потрібно вказати банківський рахунок, на який вони хочуть отримати виплату.

Як подати документи на отримання виплат?

Необхідні для виплати документи можна подати особисто – в найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) незалежно від місця реєстрації. Також їх можна надіслати поштою або електронною поштою до Мінветеранів.

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Кабмін також затвердив нові форми заяв та уточнив перелік потрібних документів. У відомстві вважають, що це зробить процес отримання виплат зрозумілішим і більш зручним.

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"Це важливий крок, що скорочує бюрократію та допомагає сім’ям загиблих волонтерів і постраждалим волонтерам швидше отримати підтримку від держави", – додали в Мінветеранів.

Раніше ми писали про те, як отримати допомогу сім'ям загиблим військовим та пораненим захисникам.