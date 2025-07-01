Заради здоров’я нації: стартував перший державний курс із превентивної медицини

Перший в Україні державний курс із ейдж-менеджменту для лікарів відкриває нову парадигму — від порятунку до запобігання.

Україна входить у фазу стрімкого демографічного старіння. Основна причина — хронічний стрес, який порушує гормональний баланс: "гормонів старіння" більшає, "гормонів молодості" — меншає. В умовах війни ці процеси лише поглиблюються, посилюючи тиск на систему охорони здоров’я.

Відповіддю стала превентивна медицина — підхід, який працює на випередження. Завдяки зусиллям кандидата медичних наук, доцента, першого ейдж-менеджера України, засновника мультиканальної платформи AM Ecosystem та автора системи Age Management Євгена Шагова та Анни Шевчук, експертки з медичного консалтингу та засновниці Medical System на базі Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика стартував перший державний цикл підвищення кваліфікації для лікарів: "Сучасні технології та методики у превенції, діагностиці та лікуванні неінфекційних хронічних захворювань".

Системний підхід замість вітамінів наосліп

Щороку українці витрачають десятки мільярдів гривень на вітаміни й БАДи, намагаючись компенсувати наслідки хронічного стресу. Але без системної діагностики, нутриційного підходу й знань про гормональні зміни ці спроби не дають стабільного ефекту.

Підхід ейдж-менеджменту дає лікарям інструменти, що дозволяють не лише зберігати здоров’я, а й відтерміновувати старіння. Програма курсу охоплює:

Сучасні підходи, технологічні рішення та перспективні напрямки розвитку превентивної медицини;

Рання діагностика: дієвий скрнінг із точки зору профілактичної медицини;

Основи профілактики серцево-судинної патології;

Ментальне здоров’я;

Попередження передчасної менопаузи, найбільш розповсюджених захворювань у жінок різних вікових категорій;

Відновлення гормонального балансу, профілактика дисфункції ендокринної та імунної систем.

Це не формальний сертифікат, а зміна логіки у роботі з пацієнтами. Учасники — практикуючі лікарі, які вже працюють у системі охорони здоров’я.

"Ейдж-менеджмент — про профілактику, адаптовану до XXI століття, це про нову медицину — яка попереджає хвороби. Наша мета — дати Україні шанс на молоде покоління без хроніки. І ми вже це робимо", — коментує Євген Шагов.

Економіка здоров’я: стратегічна інвестиція

За даними ВООЗ, кожен долар, інвестований у профілактику неінфекційних хвороб, повертає щонайменше сім. Аналітика OECD свідчить: зниження ризиків може скоротити витрати на лікування раку майже на 9% до 2050 року.

У проєкті об’єднали свої зусилля AM Ecosystem, академічна спільнота та бізнес. Академія ім. П. Л. Шупика офіційно включила програму до системи післядипломної освіти для лікарів.

"З початком повномасштабної війни наша родина та колеги по клініці Age Management System думали, як допомогти українцям витримати стрес і відновитися. Так виник соціально-гуманітарний проєкт GAMA Consulting. За кілька місяців сервіс масштабували, додавши діагностику, супровід і персоналізацію наборів препаратів. Так він став соціальним бізнес-проєктом, до якого я залучив кращих випускників онлайн-академії Global Age Management Academy, відкритої мною ще у 2020-му", — пояснює Шагов.

Державний курс як точка зламу системи

Превентивна медицина, яка донедавна залишалась у межах приватного сектора, вперше отримала державну легалізацію та визнання. Це — точка стратегічного повороту: країна переходить від реактивної медицини до управління здоров’ям як стратегічним ресурсом.