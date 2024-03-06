Соратник Шарія очолює кафедру журналістики у Військовому інституті університету Шевченка – ЗМІ

Завідувач кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) Геннадій Ніколайчук виявився екскандидатом в депутати від "Партії Шарія". Про це йдеться у матеріалі видання "Детектор медіа".

Кафедру військової журналістики Ніколайчук очолив у листопаді 2023 року. За даними видання, невдовзі після цього, 8 грудня, він отримав звання полковника.

Журналісти дізналися, що під час парламентських виборів 2019 року Ніколайчук балотувався до Верховної Ради України від "Партії Шарія" під 20 номером.

Під час воєнного стану доступ до матеріалів Центрвиборчкому закритий. Тому видання звернулося до громадського руху "ЧЕСНО" й отримало скан з вебархіву, який підтверджує балотування Геннадія Ніколайчука.

Тоді ця політична сила із проросійським спрямуванням набрала лише 2,23% голосів, яких було замало для проходження в Раду. Тому Ніколайчук повернувся до спортивної діяльності – працював начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

Детектор медіа

Джерела "Детектора медіа" у ВІКНУ повідомили, що керівництво вишу не знало про співпрацю Геннадія Ніколайчука з проросійською партією.

У пресслужбі інституту виданню відповіли коротко.

"На даний момент ми розглядаємо цю ситуацію", – зазначили там.

Представник ВІКНУ у коментарі для "УП. Життя" повідомив, що "зараз позиція інституту з цього питання не напрацьована".

Згідно з відкритими даними, Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віцепрезидентом Федерації боксу міста Києва та власником Благодійного фонду "Країна спорту".

У 2017 році він написав книгу про тренера братів Кличків Володимира Золотарьова.

Хто такий Анатолій Шарій?

Анатолій Шарій – проросійський блогер, якому у 2021 році Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді. За даними правоохоронців, з 2012 року він допомагав РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

У 2022 році Верховний Суд остаточно заборонив діяльність політичної сили "Партія Шарія" на території України.

Торік СБУ повідомила про нову підозру Шарію, яка стосувалася співпраці блогера з ФСБ. За наявною інформацією, він отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ, які змонтував, доповнив власними коментарями й оприлюднив на своїх інтернет-платформах. Ці сюжети згодом використовувала Росія для дискредитації керівництва України, зокрема на міжнародній арені.