Зброя проти вірусів: Україна шукає природні рішення під час нової хвилі COVID-19

Новий варіант SARS-CoV-2 під назвою Stratus призвів до стрімкого зростання захворюваності та госпіталізацій по всій країні.

Дослідники з Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України та Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика опублікували статтю в фаховому медичному журналі "Превентивна медицина. Теорія і практика", де акцентують на потенціалі флавоноїдів — природних біоактивних речовин рослинного походження — у боротьбі з вірусами.

Флавоноїди, яких відомо понад 6 тисяч видів, синтезуються в рослинах і потрапляють в організм людини з їжею. Дослідники стверджують, що ці природні сполуки здатні зменшувати запалення, боротись з бактеріями та вірусами, забезпечувати антиоксидантний захист.

Дослідження, розпочаті ще в 1950-х, показали, що флавоноїди ефективно блокують ключові етапи вірусної інфекції. Наприклад, флавоноїд байкалін перешкоджає прикріпленню ВІЛ до клітин, а деякі інші сполуки гальмують розмноження вірусів грипу та SARS-CoV-2. Автори статті - українські вчені -вивчали вітчизняний противірусний препарат з діючою речовиною протефлазід, що містить флавоноїди трицин, лютеолін та апігенін. Доклінічні тести довели його ефективність проти грипу, цитомегаловірусу, папіломавірусу та коронавірусів тварин. Молекулярне моделювання також вказує на перспективу проти SARS-CoV-2.

Флавоноїди пригнічують реплікацію вірусів, блокуючи ферменти (як кверцетин для гепатиту С чи кемпферол для ВІЛ), перешкоджають виходу вірусних частинок і запускають апоптоз уражених клітин. Це робить їх потенційними протипухлинними засобами.

Переваги флавоноїдів — безпечність, особливо для дітей, адже лікарські засоби, які мають діючу речовину протефлазід, згідно офіційним заключенням не викликають рефрактерності (перенапруження) імунної системи. Відомо, що саме виникнення рефрактерності є основною небезпекою, яку несуть в собі популярні противірусні препарати із імуномоделюючими властивостями.

Однією з форм препарату став сироп Флавовір — чи не єдиний противірусний засіб, призначений для дітей від народження. Окрім сиропу, лінійка Флавовір нещодавно поповнилася зручними формами, корисними у сезон підвищеної захворюваності: назальний спрей, спрей для горла та краплі для застосування дорослими і дітьми за перших симптомів ГРВІ, коронавірусу та грипу.

Порівняно з синтетичними препаратами, флавоноїди нетоксичні, мають менше побічних ефектів, широкий спектр дії на різноманітні віруси та рідше викликають резистентність. Вчені підкреслюють: це не панацея, але ефективний інструмент у комплексній терапії, особливо актуальний нині.