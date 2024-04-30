Здоровий спосіб життя може компенсувати генетику й збільшити тривалість життя – вчені

За словами вчених, на тривалість життя можуть впливати такі звички людей, як куріння, вживання алкоголю, здорове харчування або фізична активність.

Генетика впливає на тривалість життя людини. Однак, здоровий спосіб життя може на понад 60% компенсувати її вплив.

Про це свідчать результати дослідження, яке опублікували в журналі BMJ Evidence-Based Medicine, пише The Guardian.

У дослідженні, яке тривало 13 років, науковці з Медичної школи Чжецзянського університету в Китаї та Единбурзького університету в Шотландії проаналізували дані про майже 354 тисячі людей. Близько 25 тисяч із них померли упродовж дослідження.

Зазначається, що усіх учасників поділили на три генетично детерміновані категорії тривалості життя – довгу (20,1%), середню (60,1%) та коротку (19,8%).

У рамках дослідження, вчені проаналізували дані про майже 354 тисячі людей. Getty Images/nensuria

А також на три категорії, відповідно до їхнього способу життя, – сприятливий (23,1%), проміжний (55,6%) та несприятливий (21,3%).

Дослідники використовували показники полігенного ризику, щоб проаналізувати численні генетичні варіанти й визначити загальну генетичну схильність людини до довшого або коротшого життя.

Враховували також інші показники: чи палять люди, чи вживають алкоголь, чи займаються фізичними вправами, їхню статуру, здорову дієту та сон.

Відтак, науковці виявили, що, незалежно від способу життя, люди з високим генетичним ризиком короткої тривалості життя мають на 21% підвищену ймовірність ранньої смерті, ніж ті, в кого такий генетичний ризик є низьким.

Люди, які ведуть нездоровий спосіб життя, мають на 78% більший ризик передчасної смерті, незалежно від їхнього генетичного ризику.

За словами авторів дослідження, нездоровий спосіб життя й гени, які впливають на тривалість життя, більш ніж удвічі збільшують ризик ранньої смерті порівняно з людьми, які мають більш "довготривалу" генетику та ведуть здоровий спосіб життя.

Водночас дослідники виявили, що люди можуть впливати на генетичний ризик скорочення тривалості життя або передчасної смерті. Якщо вести здоровий спосіб життя, вплив генів можна компенсувати приблизно на 62%.

"Учасники з високим генетичним ризиком у віці 40 років за умови сприятливого способу життя могли б продовжити його тривалість приблизно на 5,22 року", – зазначають автори дослідження.

Вони також додали, що для "довшого життя" варто "ніколи не палити, регулярно займатися фізичною активністю, мати достатню тривалість сну і здорову дієту".

"Це нове дослідження свідчить, що, незважаючи на генетичні фактори, здоровий спосіб життя, зокрема збалансоване харчування та активність, може допомогти нам жити довше", – зазначив Метт Ламберт, старший спеціаліст з питань медичної інформації у Всесвітньому фонді досліджень раку.

Зазначається, що до цього часу не було проведено жодного дослідження, яке б дозволило зрозуміти, якою мірою здоровий спосіб життя може врівноважити генетику.

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