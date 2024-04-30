Жінки, які регулярно вживають авокадо, мають менший ризик розвитку діабету – вчені

Жінки, які регулярно їдять авокадо, менш схильні до розвитку діабету, ніж ті, хто його не їсть.

Як йдеться у результатах дослідження, яке опублікували в журналі Academy of Nutrition and Dietetics. У чоловіків подібного зв’язку не виявили, пише Medical News Today.

Науковці проаналізували харчові звички та наявність діабету у 25 640 мексиканців віком від 20 років, які страждають на ожиріння.

Зазначається, що близько 59% з них були жінками, а понад 60% страждали на абдомінальне ожиріння – стан, коли надлишкова жирова тканина накопичується в області черевної порожнини.

У дослідженні взяли участь понад 25 тисяч мексиканців. Getty Images/elenaleonova

Учасників поділили на тих, хто їсть і не їсть авокадо.

Інформацію про вживання авокадо учасники також підтверджували за допомогою семиденного опитувальника частоти вживання їжі. Також у рамках дослідження вчені вимірювали вагу, зріст та обхват талії учасників.

Зібрані дані дослідники проаналізували за допомогою описової статистики та моделей логістичної регресії, аби встановити зв'язок між споживанням авокадо та ризиком розвитку діабету.

За підсумком дослідження, науковці з’ясували, що люди, які їли авокадо, мали дещо вищі показники індексу здорового харчування. Це може свідчити про більш поживний раціон, кажуть учені.

Вони виявили, що у жінок, які полюбляють авокадо, ризик розвитку діабету на 22% і 29% нижчий у нескоригованих і скоригованих моделях, відповідно.

Скорингова модель – це об’єднання визначених характеристик людини, таких як вік, сімейний стан, місце роботи, дохід тощо.

Водночас у чоловіків схожого зв’язку не виявили.

«Існує кілька потенційних способів, як споживання авокадо може знизити ризик діабету у жінок. Йдеться, зокрема, про вміст антиоксидантів, які можуть зменшити запалення та пошкодження клітин, що іноді підвищують ризик розвитку захворювань, як-от діабет.

Авокадо, маючи високий вміст жирів і клітковини, також має низький глікемічний індекс, а отже, не сприяє стрибкам глюкози і, як наслідок, підвищенню рівня інсуліну», – розповіла Авантіка Ворінг, докторка медичних наук і сертифікована фахівчиня з ендокринології, діабету та метаболізму, яка не брала участі в дослідженні.

Вона припустила, що високий вміст клітковини й корисних жирів, які містяться в авокадо, може викликати у людей відчуття насичення, що згодом скочує вживання менш поживних продуктів.

«Однак складно точно визначити, чому цей зв'язок помітний лише у жінок, а не у чоловіків», – зазначив Томас Холланд, доктор медичних наук, науковий співробітник Інституту здорового старіння Університету Раша, який не брав участі в дослідженні.

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